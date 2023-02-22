«الوطنية»: رفع قضية ضد وزير المالية وأملاك الدولة

النهار Plus

أعلنت بورصة الكويت بأنه سيتم إعادة التداول على أسهم الشركة الوطنية العقارية، وذلك بعد تعقيبها على بيان وزارة المالية بشأن عقد مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق).

وفي وقت سابق امس، أعلنت البورصة وقف التداول على السهم؛ لحين التعقيب على الخبر، وأعلنت الشركة وفقاً لذلك أنها رفعت قضية ضد وزير المالية بصفته، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بصفته، ووكيل وزارة الداخلية بصفته؛ ليصدر الحكم في مواجهته، والعلم بأسباب الطعن على القرار.

وذلك في موضوع الدعوى محل الإفصاح وهو أن وزارة المالية أصدرت بتاريخ 16 فبراير الحالي قراراً إدارياً وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق)، وحددت الإخلاء ليوم الأمس الموافق 20 فبراير.

ولفتت «الوطنية العقارية» أنها لم تتسلم رسمياً كتاب وزارة المالية الصادر في أكتوبر الماضي بشأن طلب تسليم جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على أرض المشروع، وأنها بكتابها المؤرخ في 6 نوفمبر الماضي الأدلة التي تثبت تجديد العقد، وأنهت بطلب إنهاء إجراءات تسليمها العقد الجديد.

وتابعت: «وبناءً على طلب الشركة طلبت وزارة المالية رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت أنه يجوز تجديد العقد؛ إذ أُبرم في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة العقارية الخاصة، مع موافقة وزير المالية على تلك التوصية وتسلم الوزارة الإيجار من الشركة حتى عام 2024».

وقالت «الوطنية» إنها لم تُسلم المشروع ومازالت مستمرة في تشغيلية واستثماره؛ ومن ثم تفصح الشركة عن ذلك وعن القضية إذ تلتمس الشركة الإفصاح عن جميع الوقائع الواردة.

