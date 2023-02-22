«السور» حصدت جائزة إدارة المحطات بأعلى جودة

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حصلت شركة السور لتسويق الوقود على جائزة إدارة محطات الوقود بأعلى معايير الجودة والسلامة بتصنيف 6 نجوم لعام 2022 من شركة البترول الوطنية الكويتية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال أحمد الخرس: إن حصول «السور» على هذه الجوائز يعزز العمل الجاد نحو التميز الدائم والمستمر للشركة برفع مستوى الأداء والالتزام بالمعايير الخاصة في مجال الصحة والسلامة والبيئة لدى المبنى الرئيسي ومحطات الوقود المنتشرة في الكويت، مؤكداً على أن هذه الجوائز هي شهادة تقدير للشركة ولجميع العاملين فيها لتفانيهم بالعمل نحو تقديم خدمات آمنة في مختلف الأنشطة. ولفت الى أن « السور « تحرص على تفعيل ضوابط ومعايير الأمن والسلامة البيئية، مشيراً إلى أن الشركة منذ بداية نشأتها وهي حريصة على تطبيق نظام ادارة الصحة والسلامة و البيئة، لتكون بذلك في طليعة الشركات التي تقوم بتنفيذ هذا النظام.

وذكر أن الشركة حرصت على تنفيذ مجموعة من التوجيهات للعاملين باتخاذ جميع الاشتراطات الوقائية والخاصة بالصحة والسلامة داخل بيئة العمل في المحطات وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية في الكويت في هذا الاطار.

