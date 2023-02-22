الذهب تراجع لـ 1838 دولاراً

النهار Plus

تحرك الذهب في نطاق ضيق، امس الثلاثاء، مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولاراً للأونصة ، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولاراً. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.72 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 924.88 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1498.72 دولاراً.