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مصر تبيع صكوكاً دولارية بعائد 11.625 %


بدأت مصر امس الثلاثاء بيع إصدار لديون إسلامية مع توقعات بتسعير الصكوك الدولارية لأجل 3 سنوات بعائد أولي 11.625 %، وفقاً لـ «بلومبرغ». يُذكر أن مصر مطالَبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار هذا الشهر. وتتولى بنوك «سيتي غروب» و«كريدي أغريكول» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي الأول» و«بنك أبوظبي الإسلامي» و«إتش إس بي سي» عملية الطرح، وكانت «بلومبرغ» ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة. يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين «الساموراي» في مارس 2022. تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليارات دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات «بلومبرغ».


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