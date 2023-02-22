«قرت عينيك».. مسلسل اجتماعي إنساني تتخلله كوميديا

النهار Plus

تدور أحداث المسلسل الخليجي «قرت عينيك» في إطار درامي كوميدي مشوق، حول سيدة سجينة تقضي عقوبة في السجن لارتكابها جريمة.

وتجسد الفنانة حياة الفهد في المسلسل الخليجي شخصية سيدة تتورط في إحدى القضايا، وتصبح خلف القضبان الحديدية وتظهر بملابس السجن البيضاء، لتقضي عقوبة الحبس وتتعرض للمحاكمة، على جريمة ما ارتكبتها وهي تقضي عقوبة السجن وتتعرّض للمحاكمة، على جريمة لم ترتكبها في الحقيقة؛ وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.

والمسلسل اجتماعي إنساني، تتخلله بعض المواقف الكوميدية: «القصة واقعية، مستقاة من أحد المجتمعات، والموضوع إنساني بحت، حول امرأة تُسجن ظلماً، وتظهر براءتها بعد 30 عاماً، فتخرج من السجن، لتُصدَم بأن جميع الأبواب مغلقة أمامها.

المسلسل يضم نخبة كبيرة من الفنانين مثل سعاد علي وشيماء علي وبثينة الرئيسي وعبدالعزيز النصار وريم العبدالله وسعود بوشهري ومحمد الدوسري وبشير غنيم وحصة النبهان ، وهو من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد.

