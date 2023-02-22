حنان مطاوع بدأت تصوير مسلسلها الجديد «الأفعى»

النهار Plus

بدأت الفنانة حنان مطاوع خلال الأيام الماضية تصوير مسلسلها الجديد «الأفعى».

وتجسد حنان مطاوع ضمن الأحداث شخصية خادمة في البيوت، ومع تتابع الأحداث سوف تتبدل حياتها كما أنها سوف تدخل في العديد من الصراعات.

ومسلسل «الأفعي» بطولة حنان مطاوع، صلاح عبدالله، سلوى خطاب، نانسي صلاح، سمر علام، وغيرهم.

وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد حسن.

ومن ناحية أخرى، تواصل حنان مطاوع تصوير دورها في مسلسل «سره الباتع» إخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني.

