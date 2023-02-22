لبلبة تنضم لمسلسل «الكتيبة 101»

النهار Plus

تعاقدت الفنانة لبلبة على المشاركة في مسلسل «الكتيبة 101» بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين. وتجسد لبلبة خلال أحداث مسلسل «الكتيبة 101» دور والدة الفنان عمرو يوسف، ويتناول العمل بطولات الجيش المصري ودوره في مواجهة الإرهاب.

ومن المقرر عرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن عدد من النجوم، منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، لبلبة، وفاء عامر، محمود حجازي، أحمد عبدالله محمود، ومحمود عمرو ياسين.

وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

