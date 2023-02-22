فتنة «أزمة منتصف العمر» تشعل الـ«سوشيال ميديا»

النهار Plus

حالة من الجدل أثارتها الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «أزمة منتصف العمر»، بعد عرضها، بين مؤيد ومعارض نظراً لتطور الأحداث وانقلابها رأساً على عقب، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين فريق انتقد أحداث المسلسل، وفريق ثانٍ أشاد بأحداث الحلقات.

«أزمة منتصف العمر»، مسلسل دراما مصري يعرض على شاشة عدد من الفضائيات المصرية، من إخراج كريم العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول زواج «عمر»، الشخصية التي يجسدها الفنان كريم فهمي، من «مريم» التي تقدمها الفنانة رنا رئيس، وبعدها يقع عمر في حب حماته «فيروز »، ريهام عبد الغفور، وهي زوجة والد مريم وليست أمها، والتي تولت تربيتها منذ الصغر.

وتتوالى أحداث المسلسل وفي لحظة ضعف تدخل «فيروز» في علاقة محرمة مع «عمر» وتحمل منه، في التوقيت ذاته الذي تحمل منه ابنة زوجها، كما يتزوج والد مريم من صديقتها، مما يتسبب لها في ضائقة نفسية.

وعلق الكثير من الجمهور على مسلسل «أزمة منتصف العمر» المعروض حالاً، وجاءت بعض التعليقات: «أنت بتحب حماتك، من أمتى بنعرض زنا المحارم»، كما علق أحد المتابعين: «المجتمع بقى منحل بسبب الأعمال اللي ملهاش لأزمة منكم لله».

من جانبها، رفضت الناقدة الفنية، ماجدة موريس، التعليق على أزمة «الحلقة الثالثة»، وقالت: «أنا لسه في الحلقات الأولى من المسلسل ومقدرش أحكم على عمل إلا بعد نهايته».

بدوره، رد الفنان كريم فهمي، على الجدل المثار، من خلال حسابه على «فيس بوك»، وكتب: «انتظروا قريبا مسلسل صراع الملايكة من تأليفي وإخراج كريم العدل، تدور أحداثه عن عائلة وصراع الخير والشر وهل ينتصر الخير على الشر أم سينتصر الشر على الخير و كيف الخير انتصر على الشر في النهاية».

وكان قد كشف «كريم» خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه ظل يجهز مع كريم العدل، في المعالجة الدرامية، لمدة 3 أشهر، مشددا أنه يجب عدم الحكم على العمل، إلا بعد انتهائه.

وأوضح بطل مسلسل «أزمة منتصف العمر»، إلى أن كل شخصيات المسلسل حقيقية، وأن المشاهد سيظل حائرًا يتعاطف مع من، حتى آخر حلقة، مشيرًا إلى أنه «يقدم فكرة شائكة، وأنه لم يعتمد فقط على كونها كذلك، بقدر ما كان هدفه عرض مشكلة بطريقة غير مبتذلة».

وتابع: «مسلسل أزمة منتصف العمر يتناول قضية شائكة جدًا وكان يهمنا نقدم شيء مختلف وكل الشخصيات في المسلسل كانت حقيقية وفيها الخير والشر».

