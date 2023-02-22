سناء جميل فقدت السمع بسبب «صفعة شقيقها» فنانات «تحت القهر»

النهار Plus

جاءت الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الفنانة المصرية، علا غانم، مع زوجها، لتكشف أن مسلسل «العنف الأسري والزوجي» لا تتوقف بطولته على البسطاء فقط، لكن النجوم كان لهم نصيب من «العنف»، ولم تكن «علا» هي الفنانة الوحيدة التي تعرضت للعنف الأسري، وكشفت بعد ذلك كواليس الأمر، فالقائمة تضم عديداً من نجمات الصف الأول.

علا غانم

«علا»، أعلنت تعرضها للعنف مفاجأة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستغرام»، حيث نشرت تعليقاً دون معرفة التفاصيل بالقول: «استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني».

أزمة «علا» لم تكن الأولى من نوعها في حياتها، فقد سبق أن اعترفت في أحد اللقاءات التلفزيونية مع المذيع نيشان بأنها بشكل غير مباشر تعرضت للعنف الأسري من قبل زوجها الثاني،وأنها لم تنفصل عنه بعد أول مرة تعرضت فيها للإهانة والعنف خوفاً من الفشل في الزواج.

وأضافت أنها تزوجته لأنها تعبت من الوحدة وكانت محتاجة أن تكون زوجة، ولكنها أخطأت بحق نفسها، ووصفت طليقها بأن كل ما فيه سيئ، وبأنها لا تحب أن تسمع اسمه أو أن تراه أو أن تتواجد معه بنفس المكان.

ونصحت علا غانم خلال البرنامج كل سيدة تتعرض للعنف أن تترك له البيت وأولاده، وتحقق استقلاليتها.

شيرين عبدالوهاب

كانت قبلها النجمة شيرين عبدالوهاب فجرت قنبلة في تصريحاتها القديمة عن طليقها النجم حسام حبيب واعترفت أنها تعرضت منه للكثير من العنف الزوجي وأنها عانت الكثير هي وبناتها معه وأنها عاشت أياماً صعبة معه قبل أن تعود إليه بعد مشاكل زوجية كثيرة.

تعرضت الفنانة سمية الخشاب، للعنف الأسري، وأكدت ذلك ضمن تصريحات تلفزيونية سابقة، أن سبب طلاقها من الفنان أحمد سعد هو محاولته قتلها وتسببه في عاهة مستديمة لها، مضيفة: «أحمد سعد كان عنده ظروف ماينفعش أقولها، وكان بيخرج عن وعيه، وحاول يقتلني ويضربني وخلاني أفقد الطحال من الضرب، ومارفعتش عليه قضية وسجنته سبع سنين».

سناء جميل

لا يعرف الكثير أن قصة دخول الفنانة الراحلة سناء جميل إلى عالم التمثيل كانت محملة بعديد من العواقب والتي كان على رأسها التعرض للعنف الأسري ومقاطعة عائلتها لها. فعندما صارحت أخاها بأنها تريد أن تلتحق بالتمثيل، مما جعله يصفعها على وجهها الأمر الذي أفقدها السمع في إحدى أذنيها، ثم طردها من المنزل ليقف بجوارها الفنان زكي طليمات وسعيد أبو بكر. إلا أنه بعد ذلك تم تعيينها في المسرح القومي بأجر، ومن ثم شقت طريقها في عالم الفن.

مريم فخر الدين

كما كشفت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، عن تعرضها للعنف الأسرى والذي كانت متمثلة في زوجها الممثل والمخرج الراحل محمود ذو الفقار، والتي أشارت إلى أنه كان يعتدي عليها بسبب غيرته الشديدة.

