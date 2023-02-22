«مهرجان الإسماعيلية» يزيح الستار عن «بوستر» نسخته الـ 24

النهار Plus

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية عن بوستر الدورة الـ 24 التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقررة إقامته في الفترة من 14 حتى 21 مارس المقبل بمحافظة الإسماعيلية.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي التي أوضحت أن فكرة البوستر جاءت من وحي الأفلام التسجيلية التي يعرضها مهرجان الإسماعيلية والعلاقة بين السينما والجمهور الخاص بالمهرجان كما جاءت ألوانه ملائمة لروح تلك الدورة.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان جميع التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية لكل البرنامج المكونة من المسابقات الرئيسية المعروفة للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والأعمال الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وكذلك البرامج والورش المقامة بالدورة الـ 24. جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

