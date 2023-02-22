«نساء» سعد الصغير.. أزمات متلاحقة

النهار Plus

مجدداً، عاد اسم المطرب الشعبي سعد الصغير، ليتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بسبب طليقته الراقصة شمس، التي خرجت علينا خلال الأيام القليلة لتتهمه بالاعتداء عليها بالضرب ما أسفر عن إجهاض جنينها.

واعتاد الجمهور على تردد اسم الفنان سعد الصغير عبر محركات البحث بموقع «جوجل»، خلال الفترة الحالية بسبب تعدد مشكلاته مع زيجاته التي لا تنتهي، وهذه المرة تعود إلينا قصته مع طليقته الراقصة شمس. وارتبط اسم «سعد» ، باسم طليقته الراقصة شمس، منذ سنوات بعد شائعات كثيرة حول خبر زواجهما سرا، وهو ما كان دائما ينفيه سعد، إلى أن خرجت الفنانة شمس في عام 2013 وأكدت خبر زواجها من سعد رسميا وأنهما اتفقا على أن يبقيا الأمر سرا، وبعدها انتهى الأمر بينهما بالطلاق، دون الخوض في أي تفاصيل عن السبب.

وكشفت الرقصة شمس عن العديد من المفاجآت حول علاقتها بالفنان الشعبي سعد الصغير، موضحة أنه هددها بالقتل، وذلك بعد تصويرها في أوضاع مخلّة.

وتحدثت الراقصة شمس، خلال تصريحات إعلامية لها، وقالت: «سعد الصغير صورني وأنا مش عارفة، عايز مني إيه، وبيبعتلي تهديدات كتيرة في الفترة الحالية بإنهاء حياتي، وقال لي إن حدث ذلك لن يعلم أحد بأنني من فعلها، لأنه سيكون موجودا في مصر وأنا في الخارج». وأكملت: «انفصلت عن سعد الصغير عام 2011، بعد أن اختطفني برفقة مجموعة من البلطجية، وأجهض طفلتي منه، وبعدها نقلت للمستشفى بسبب حدوث تهتك في الرحم ونزيف داخلي، بالإضافة إلى وجود كدمات في الرأس والوجه، لذلك اتخذت قرار الانفصال عنه، ووقع بعدها الطلاق». وتابعت: «بيني وبين سعد الصغير 16 محضرا، وعندي جميع الإثباتات والأدلة سواء كانت أوراقاً رسمية أو رسائل أو اعترافات بالصوت والصورة على ما فعله سعد معي».

يشار هنا، أن «سعد» أعلن منذ عامين زواجه من الفنانة والراقصة برلنتي عامر، وهي الزيجة الثالثة له، لكنها لم تدم طويلا وكشف الثنائي عن انفصالهما، بعد خلافات عديدة، انتهت بهم في أقسام الشرطة، غير أن «سعد» خرج مؤخرًا ليكشف عودته إلى «برلنتي». وتصدر «سعد» التريند مؤخرا، بعد حديثه عن برلنتي عامر، ومشاجرته الأخيرة معها، ومطاردتهما الشهيرة في منطقة الهرم، إذ قدم المطرب بلاغات عدة ضدها، واتهم سعد طليقته برلنتي عامر هي ووالدتها وصديقتها بالاعتداء عليه بالضرب وسرقته، واشتعلت أزمة كبيرة بينهما ولكن سرعان ما انتهى الأمر بينهم وعاد الثنائي لبعضهما بعد التنازل عن القضايا.

يشار هنا، أن «سعد» تزوج في بداية حياته من أم أولاده «نور الهدى»، والذي لديه منها 4 أبناء، 3 أولاد وبنت وهم: محمود، ومحمد ومنة، وأحمد، والتي أعلنت عن صدمتها مؤخرا، بعدما كشف سعد الصغير الزواج من الراقصة برلنتي عامر، وكتبت «نور»، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل يارب أشوف فيكم يوم يارب».

