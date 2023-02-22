«الفتاة».. رقم 1 في «صالات السيدات»

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فرض فريق «الفتاة» نفسه بقوة هذا الموسم، وتوج جهوده وعطاءه قبل أيام في إضافة لقب كأس الاتحاد لكرة الصالات للسيدات في نسخته الأولى إلى لقب الدوري الذي توج به أخيراً عن جدارة واستحقاق، ليؤكد الفريق الذي يقوده المدرب الوطني محمد الكندري أنه رقم صعب في الكرة النسائية الكويتية رغم المنافسة القوية التي واجهها من فريقي التضامن والكويت.

ويضم فريق «الفتاة» نخبة من اللاعبات وهن حارسة المرمى ياسمين سعدون، وعائشة فيصل، ورهف فراج، ودينا علي، ونسيمة علالة، وهيفاء بنت البشير، وشيخة وليد، وسهام تقي، إضافة إلى النجمتين مريم بارون، ومريم نور اللتين غابتا عن نهائي الكأس بسبب معاناتهما من الإصابة.

وجاء فوز نادي الفتاة بلقب كأس الاتحاد على حساب التضامن، إذ تفوق عليه بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادل الفريقين 5-5 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية، ليتكرر سيناريو النجاح الذي حققته لاعبات «الفتاة» في بطولة الدوري وعلى الفريق ذاته.

ووصل فريق «الفتاة» إلى المباراة النهائية على حساب الكويت بالفوز عليه بركلات الترجيح أيضاً (3-1)، في المباراة الثانية التي جمعتهما ضمن المربع الذهبي، إذ تفوق الأبيض في الوقت الأصلي للمواجهة 3-2، فيما كان فريق «الفتاة» فاز في اللقاء الأول 4 – 3 ليتعادل الطرفان في مجموع المباراتين، ويحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ «الفتاة».فيما كان التضامن حسم تأهله إلى النهائي بالفوز على «فتيات العيون» في مواجهتي نصف النهائي بواقع 8 – 1 و9 – 2 على التوالي.

وشهدت البطولة مستويات مثيرة وقوية ومبشرة في ظل رغبة الفرق المشاركة في إثبات نفسها خصوصاً «الفتاة» البطل والتضامن الوصيف والكويت صاحب المركز الثالث الذي تحقق على حساب نادي فتيات العيون بالفوز عليه 3-2 وهو المركز ذاته الذي ناله الفريق الأبيض في بطولة الدوري. وبعد نجاح منافسات هذا الموسم تتطلع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فاطمة حيات، إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في «مسابقات كرة الصالات للسيدات»، من خلال التعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي وإشراك فرقه في منافسات اللعبة، ومشيرة إلى أن الاتحاد سينظم مباراة كأس السوبر في بداية الموسم المقبل لزيادة الحماس والشغف في اللعبة. وتقول حيات إن الأداء الفني للاعبات كان رائعاً وبطولة الكأس خرجت بصورة جميلة، وإنها ستبذل كل جهودها لتطوير اللعبة وتوفير جميع مقومات النجاح أمام استمرارها والارتقاء بمستوى جميع الفرق المشاركة.

