آراء

قد تكون نقطة تحول تلك التي ضلت مجراها لأول مرة لتنير المناطق المعتمة في بلادنا، وقد تصبح هي مفترق الطرق التي يصعب الاختيار بعدها، وتستحيل الوسائل إذا ما ضلت طريقها.

العالم من حولنا أكثر اضطراباً، الحرب الروسية - الأوكرانية، الصلح واللاصلح بين القوى الأعظم في العالم، والزلازل ذات المتواليات الهندسية التي تضرب تركيا وشرق المتوسط، كل ذلك يضع الوطن العربي في حالة تأهب، ربما يكون القادم أسوأ، وقد يصبح بالفعل كذلك إذا لم ننتبه، إذا لم ندرك أن الخطر الداهم سواء جاء بفعل الطبيعة الغادرة، أم أنه كان بفعل فاعل من بني جلدتنا، أم أنه جاء عابراً للحدود كأثر جانبي للاختناقات والصراعات الدولية التي تبدو على السطح أنها من ذوات روابط العنق، لكنها تحت السطح تخبئ البراكين والزلازل وغدر الطبيعة غير الغراء.

من هنا كان لابد وأن ننتبه أين نقف كوطن عربي لديه من الإمكانيات والمقومات في هذا العالم الرحب، هل مازلنا بعيدين عن مناطق التأثير، ومواضع الفعل إلى ردات الفعل، وإلى التعامل مع ارتدادات الأحداث وكأنها أحداث وقعت في التو واللحظة؟

هل يمكننا لو تكاتفنا، ولو اتفقنا، ولو نهضنا، أن نكون رقماً في معادلة، أو معادلة داخل منظومة، أو منظومة في عالم لم يتحرك بأسرع من الفيمتو ثانية؟

ربما نكون قادرين على اللحاق بركب الحضارة وقضاياها، وربما نصبح رقماً في أصعب معادلة كونية والأرض تشهد تغيراً مناخياً ينبئ باختفاء مدن تاريخية، وربما قارات ذات حضارة إنسانية.

من الممكن أن نكون فاعلين لو أننا تعاملنا مع قضايا الكون ككتلة بشرية واحدة، 400 مليون نسمة، وتريليونات من الموارد الطبيعية والإنسانية والمقومات التراثية والحضارية والإرث التاريخي الطويل والعوامل الجغرافية المثالية، والمواقع الاعتبارية ذات الامتداد القاري والإنساني والحضاري.

أمتنا العربية من الممكن أن تكون بخير، ومن الممكن أن تكون لها من الأفعال ما تكسب به احترام العالم، وما تجني به ثمار الجهود الخارقة التي تبذلها في صمت لكنها لا تنسق، والمعطيات ذات المردود لكنها تضيع هباءً لأنها تتم بمعزل عن قياس الحاجات والمتطلبات، الحل مثلما كررناه، والمخرج الطارئ الوحيد يكمن في التكامل الإقليمي، والتعاون العربي، وتبادل المقومات والرسائل من خلال استراتيجيات حدود دنيا، تنبذ الخلافات وتحدد الأولويات، وتتفق على كلمة سواء إزاء القضايا المصيرية التقليدية.

استراتيجية حد أدنى تعتمد على أقل ما يمكن تقويمه من اعتبارات متوافرة، ومقومات في غاية المرونة والصبر على المكاره، هي قضية وجود لا حدود، وهي أم المعارك لو جاز لنا أن نسميها وليست في ذيل الاهتمامات، الذي يحدث في العالم وليس ما يتراءى أمام أعيننا، الذي ينبري ويتجلى في زلزال عملاق أو في بركان خطير، أو تسونامي ساحق، أو آثار لحروب مترامية الأطراف والآثار، كل ذلك لابد وأن يحفز أمتنا بأن تجتمع وأن تتجمع وأن تتلاقى وتتفق على كلمة رجل واحد حتى يسمعنا العالم، وحتى يدرك هذا العالم أننا لن نسكت لو تضررنا، وأننا لن نستعين ولن تتعالى صيحاتنا فحسب لو أصابنا مكروه لا سمح الله، فإن قدراتنا تكفي، وقوتنا يمكن الاعتماد عليها، وعالمنا الكبير من الخليج إلى المحيط يمكنه التأثير في العالم كله، وتوجيه بوصلته نحو مصالح الكون بأسره وليس نحو الدول الفاعلة الكبرى فقط.

إن في أيدينا العديد من أوراق اللعبة، وليس صحيحاً أنها مرتهنة في يد قوة كبرى صاعدة أو قوة أخرى آفلة، تماماً مثلما أنه ليس صحيحاً أن تلك الأوراق تحركها قوى بعينها، بعضها صاعد كالصين، وبعضها يعاني كالولايات المتحدة وروسيا والقارة الأوروبية العجوز.

هناك عالم عربي بجانب النمور الآسيوية، وهناك أمة تتكلم لغة واحدة وتفكر بصوت واحد، وتعاني نفس المعاناة، وتعانق التاريخ والحاضر بنفس قوة التحدي، ونفس صيرورة الإرث الطويل.

إن أوراق اللعبة مازالت في أيدينا، بل إن الأوراق الرابحة هي التي تخضع لإرادتنا وليس لإرادة الدخلاء علينا أو المؤثرين فينا، أوراقنا مؤثرة، ولعبتنا الأخيرة هي الرابح الأكبر لو أحسنا التعاون والتنسيق، ولو أتقنا التحرك بسرعة والتدقيق، ولو اتفقنا على كلمة حق لا يُراد بها باطل، ولو جئنا من كل فج عميق.

