الطلاق وسرّ الآية 19 من سورة النساء

آراء

الطلاق هو عملية إنهاء العلاقة الزوجية أو الارتباط الزوجي بعد استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين، ولا شك بأن العديد من المجتمعات باتت تعاني من تلك الظاهرة والتي تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والذي أصبح لزاماً علينا دق ناقوس الخطر لِما لها من تبعات سلبية خطيرة على كيان الأسرة وتفككها وضياع الأطفال.

أكّدت الدراسات أن نسبة عالية من الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً ممن هم في مراحل عمرية صغيرة مقارنة بالمراحل العمرية الأكبر سنّاً وهذا من أكثر أسباب الطلاق حدوثاً، كما نوجز عدداً من الأسباب الأخرى ومنها:

1. أسباب من الزوج: العنف البدني - عدم الإنفاق - تعاطي المخدّرات - الخيانة - تعدد الزوجات.

2. أسباب من الزوجة: عدم اهتمامها ببيتها واعتمادها على الخدم - عدم احترام الزوج - المعارف الكثيرة والخروج الكثير من البيت لاستقلاليتها ماديا - اتباع نصائح الأهل أو الصديقات وتمسكّها بها حتى لو كانت ضد حياتها الزوجية.

3. أسباب مشتركة: عدم التكافؤ في المستوى الاجتماعي أو الديني أو التعليمي أو الأخلاقي أو الثقافي - الزواج المبكر - فارق السن أو عدم نضج أحدهما - اللامبالاة - تدخّل الأهل في الحياة الزوجية - إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي في الطرفين.

غالباً ما يكون الأطفال هم أكثر المتضرِّرين من الطلاق؛ حيث يصعب عليهم قبول الوضع الجديد، ويفقدون الشعور بالاستقرار مع عدم الشعور بسعادة الطفولة، ويكونون عرضة للمشاكل السلوكيّة والأمراض النفسيّة، بالإضافة إلى صعوبات في التحصيل العلمي، وغيرها من المشاكل الاجتماعيّة المختلفة. وهذا ما يضطرهم إلى اللجوء إلى أصدقاء السوء أو استخدام المخدرات، فيتخبّطون في الحياة ولا يقوون على مواجهتها، ويصبحون عبئاً على المجتمع، الأمر الذي يؤثر سلباً في أمنه واستقراره، لأنَّ الأسرة هي النواة الأولى التي يتكوَّن منها المجتمع وعند وقوع الطلاق تُعاني هذه الأسر من التّفكك مما يسبّب اضّطرابات عديدة تنعكس سلْباً على المجتمع ككل.

لن أخوض كثيراً في تفاصيل أسباب الطلاق وتأثيره في المجتمع عامة وفي الأطفال خاصة؛ ولكن أحببت أن أؤكد أنّ معظم الخلافات يعود مرجعها إلى البُعد عن منهج الله تعالى، فلو تريّث الأزواج وصبروا واتقوا الله وامتثلوا أوامره، وعاشوا في ساحة الإحسان لاتّفقوا في معظم أمورهم، فالرجوع إلى حُكم الله في كل أمر والرضا به سبيلٌ للخير وسلامة العاقبة والأمر.

كما أحْببت أن أنوّه إلى سر الآية 19 في سورة النساء { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} والدعوة فيها إلى التّمسك بالزوجات على الرغم من الكراهية لهن، فلا ينبغي أن يكون مجرد الكراهية العابرة مبرراً للطلاق، وذلك امتثالاً لأمره تعالى، والتخلّق بالأخلاق الحميدة، وقبولُ وصيته التي فيها خير كثير مِن سعادةٍ في الدنيا والآخرة، ومنها أنّ إجبار النفسِ على الرغم من الكراهية فيه مجاهدة النفس، ناهيك عن أنّ الكراهية قد تزول وتعقبها المحبة، وقد يُرْزق منها ولدٌ صالحٌ ينفع والديه في الدنيا والآخرة أو مالٌ أو مكانةٌ اجتماعيةٌ وغيره مِنَ الخير الكثير الذي وعد الله به عباده الصالحين.

أخيراً وليس آخراً؛ جاء في الحديث «القناعة مُلْكٌ لا يزول، وكنزٌ لا يَفْنى» أيْ أنّ مَن يكتف بما يجد ولا يتعالَ عليه احتقاراً له، فإنّه في غنى دائم، تماما كمَن يملك كنزاً لا يفنى، لذا الحّل في الصّبر والتّروي والتّأني وإزالة الخلاف والاتّفاق معاً على التّماسك وإعادة بناء دعائم البيت والحفاظ على كيان الأسرة والأطفال وبالتالي الحصول على مجتمع متماسك وقوي.

