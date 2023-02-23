في ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم (ع)

آراء

هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الهاشمي عليهم السلام. الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكبير المجتهد، الجاد في الاجتهاد، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، المشهود له بالكرامات، يبيت الليل ساجدا وقائما، ويقطع النهار متصدقا وصائما، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعي كاظماً، كان يجازي المسيء بإحسانه إليه ويقابل الجاني بعفوه عنه، ولكثرة عبادته كان يسمى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بأبِ الحوائج إلى الله لاستجابة مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به، كرامته تحار منها العقول. سيرته ومناقبه وفضائله لا تسعها الكتب وتعجز عن تعدادها المراجع، ولذلك انتقينا منها رواية ذهبية من سيرته العطرة، نأمل أن تستوعبها مساحة المقال ويقتدي بها المؤمن الفعّال. كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرّة دنانير وكانت صراره ما بين الثلاثمئة إلى المئتين إلى المئة دينار. وكانت صرار موسى مثلاً شائعاً بين الناس. يُروى بأن رجلا من سكان المدينة كان يؤذي الإمام ويشتم جده الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام. فقال له بعض أصحابه: دعنا نقتله. فنهاهم عن ذلك أشد النهي وزجرهم أشد الزجر. وسأل عن هذا المؤذي والشاتم فذُكر له أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه في مزرعته فوجده فيها، فدخل المزرعة بدابته فصاح به الرجل المؤذي لا تطأ زرعنا! فتوطأه الإمام بالدابة حتى وصل إليه فنزل فجلس عنده، وضاحكه وقال له: كم غرمت في زرعك؟ قال له: مئة دينار، قال الإمام: فكم ترجو أن تصيب؟ قال: أنا لا أعلم الغيب. قال: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه؟ قال: أرجو أن يجيئني مئتا دينار فأعطاه الإمام (عليه السلام) ثلاثمئة دينار. وقال: هذا زرعك على حاله فقام الرجل وقبل رأس الإمام وانصرف. فراح الإمام إلى المسجد فوجد الرجل جالساً، فلما نظر إلى الإمام قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فوثب أصحابه فقالوا له: ما قصتك؟ كنت تقول خلاف هذا! فخاصمهم الرجل وشاتمهم وجعل يدعو لأبي الحسن موسى الكاظم كلما دخل وخرج، فقال الإمام لحاشيته الذين أرادوا قتل الرجل: أيهما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمر الرجل بهذا المقدار؟! إنه درس عميق من دروس مكارم الأخلاق في الحلم والكرم يقدمه لنا الإمام «كاظم الغيظ»، ورثه عن جده الإمام علي كرم الله وجهه «ربيب رسول الله» الذي قال «عاتب أخاك بالإحسان إليه، وأردد شره بالإنعام عليه». اللهم بلغ إمامنا الكاظم عنا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلاً وإحسانا، ومغفرة ورضواناً، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

