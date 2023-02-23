أزمة جديدة.. عنوانها «دعومات البناء»

آراء

تشكل دعومات البناء المقدمة للمواطنين قرابة 43 في المئة من إجمالي القرض الإسكاني البالغ 70 مليون دينار وهي نسبة ليست بسيطة، إذ تبلغ 30 مليوناً موزعة على 14 مادة أساسية يتم استخدامها في بناء البيوت السكنية من قبل المواطنين المستحقين لتلك الدعومات.

وفي قرار وزارة التجارة الأخير بشأن إعادة تنظيم توزيع المواد الإنشائية المدعومة على المواطنين، يفاجئنا القرار بتناقض حكومي واضح التوجهات، فوزارة التجارة خالفت تصريحات مسؤولي الحكومي بالعمل على رفاهية المواطنين والحفاظ على حقوقهم في مجال الرعاية السكنية وتقديم الدعم اللازم لهم.

حيث ارتأت الوزارة في قرارها الجديد، تحويل مواد اختيارية كان يشملها قرار توزيع المواد الإنشائية المدعومة إلى إجبارية ضمن 14 مادة أساسية التي أقرها القرار، بالإضافة إلى غياب حرية المواطن في الاختيار بين تلك المواد وتبديل بعض المواد التي لا يتم الحاجة إليها في البناء كالطابوق الجيري – على سبيل المثال لا الحصر - بمواد أخرى أكثر إلحاحاً وأهمية مثل الحديد أو الأسمنت أو التكييف.

كما أن القرار الوزاري رفع الرسوم على المواطنين بحدود 750 ديناراً، من مستوى 4530 ديناراً في عام 2022 إلى مستوى 5280 ديناراً في عام 2023، وهي زيادات غير مبررة، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار السلع والخدمات في كل دول العالم.

ولعل الاحتجاجات النيابية والبيان غير المقنع الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، كانا سبباً في ازدياد حالة التوتر الشعبي لدى المواطنين الذين تناقضت تصريحات الحكومة أمام أعينهم بين محارب لجشع التجار كما يقر وزير الإسكان وبين رفع الرسوم على كاهل المواطنين وتأزيم القضية الإسكانية التي تعاني أزمة حقيقية منذ ما يزيد على 30 عاماً مضت.

ولعل أول ما يلفت الانتباه في قرار إعادة توزيع المواد الإنشائية المدعومة على المواطنين أمران على درجة كبيرة من الأهمية، أولهما تآكل القرض الإسكاني الممنوح من الدولة، فالمواطن يدفع على المخطط الهندسي 3000 دينار و3000 دينار على قيمة الأرض و5280 ديناراً على الرسوم المطلوبة للحصول على دعومات البناء بقيمة 30 ألف دينار، ليتبقى من القرض الإسكاني 58.72 ألف دينار، حيث يصل إجمالي ما سيدفعه المواطن 11.28 ألف دينار.

أما ثاني التداعيات التي تحرق جيوب المواطنين، ما يتعلق بإجبار المواطنين على الحصول على مواد مدعومة لا حاجة لهم بها، ما يعني خلق سوق سوداء لأسعار مواد البناء التي لا يحتاج إليها، ما يدفعهم لبيعها والاستفادة من الكاش الناتج منها وهو ما يؤدي إلى هدر المواد المدعومة ويدفع أسعار مواد البناء لمزيد من الزيادة.

ولعل الدعم الحقيقي في وقت الأزمات أمر مطلوب، خاصة أن المواطنين يعانون في الأساس من ارتفاعات متواصلة في أسعار الأيدي العاملة الماهرة المتخصصة في قطاع البناء، بالإضافة لارتفاع مستويات الإيجارات، ارتفاعات مواد البناء، ناهيك عن الالتزامات الأسرية من تعليم وصحة وغيرها في وقت تزداد الأسعار غلاء ومستويات التضخم ترتفع بشكل غير مسبوق ليس في الكويت وحدها وإنما في دول العالم كافة.

كما أنه من المفارقات أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإعلان عن توزيع قسائم جديدة على المواطنين خلال الفترة القادمة، في وقت ترتفع فيه كلفة البناء بشكل ملحوظ.

