ما بين ديوان تجار الياقوت وخيمة الكادحين!

آراء

يحكى أنه في الأزمان الغابرة بلاد صغيرة شمال بلاد الواق واق كانت فقيرة ويأتيها رزقها بعد أن يكدح الرجل باستخراج حجر الياقوت من باطن الوادي بعد أن يغيب ما يقارب الثلاثة اشهر بأن يغوص بوادي الرمال وهو معرض لخطر الغرق بالرمال المتحركة أو لدغات الثعابين والعقارب.

وهو صامدٌ وصامتٌ بوجه المخاطر من رياح السموم وشمسٍ تذيب الحجر قبل البشر، لا يتراجع فإما الاقدام - والتوفيق من الله - بالعيش الرغيد، وإما التراجع وخذلان الأسرة، والجوع والفقر ينتظرانك عند بابك ليقتصا منك!

فبعد أن يستخرجوا الياقوت يأخذها قائد الحملة ليبيعها على تجار المجوهرات بالدول المجاورة وخاصة تجار بلاد الواق واق المشهورة بغناها ذاك الزمان!

ويعطى كلٌ نصيبه، فمثلاً سائس الخيل وأصحاب الإبل والكادحون وبمن استلف قائد الحملة منهم معداتهم كأصحاب الخيام والمعدات اللازمة للحفر..

فيعود الكادح - وهم أغلب الشعب - ليسدد ديونه ويشتري ما يلزم من قوتٍ لاهله وقد يكونون بوضعٍ لا يحسد عليه، ثم يشتري ما يلزم من الثياب له ولأهله، ويدخر ما يبقى من المال القليل لباقي شهور السنة.. وهكذا حياتهم دواليك.

فتتحرك عجلة الاقتصاد بالدولة الصغيرة، فتنتعش أغلب المهن كالفلاحة والنجارة والصيد والخياطة.

فكان هناك التراحم والمحبة بين الحاكم العادل والمحكومين يحكمهم بما يرضي الله..

وبعد سنوات عجاف تفجرت الارض بالينابيع ونبتت معها اشجار المانجو حتى أصبحت بكل بقاع الدولة، ولذلك سميت وعرفت البلاد ببلاد المانجو!!

ولما لها من سوق قوي هذه الثمرة ذاع صيتها بكل بلدان العالم القديم، وعرفت بلاد المانجو من المشرق والمغرب فكان لا يأكلها ولا يتاجر بها إلا أغنياء ذاك العصر!

وبعدها بدأ الغنى يدب في البلاد وزادها الله عزاً ورفاهية، وودع الكادحون الياقوت وأصبح حجراً لا يغريهم باستخراجه من باطن الارض، ولا تعادل مشقة استخراجه وبيعه بالسوق..

فبدأ تجار وقواد حملات استخراج الياقوت بانشاء ديوان يجمعهم لكي لا يتشتتوا وتذهب ريحهم بعد ان استغنى الشعب..

وتقربوا الى الحاكم آنذاك وحاولوا السيطرة على موارد الينابيع وبعض من مزارع المانجو لكي لا تقل مكانتهم، وأحياناً البعض منهم يذكّر الحاكم بمنة أنهم من كانوا يدفعون للدولة أموالاً عندما كانت البلاد فقيرة!

وفي الماضي كان تجار الياقوت طغاة قساة لا تعرف الرحمة طريقاً الى قلوبهم، وهذا ما جعل الشعب يبغضهم الا من رحم الله..

فلم يتنازلوا عن دورهم كأسياد والشعب بالنسبة لهم عبيد، فحاولوا بديوانهم المشؤوم أن يتصالح بعض بعضهم ويضغطون على من لديه أمور تسيير البلد بأنه لا يأخذ أحد من الشعب موارد البلد غيرهم وكذلك المناصب الكبرى لهم ولذريتهم تاركين الاعمال البسيطة لبقية الشعب!

فبعد أن فار قِدْرُ الشعب من الظلم الواقع عليهم تجمعوا بما يسمى خيمة الكادحين، وهي مكان لدفع المظالم وإرساء مبادئ العدل والمساواة، وتوصلوا الى الخلل وهو استئصال ديوان تجار وقواد الياقوت.

فكوّنوا عصبةً ورفعوا أمرهم الى الحاكم العادل بأن الله مَنَّ على أرضنا بالخيرات وحب الشعب للحاكم والدفاع عنه، ونحن من أرسى قواعد البلاد منذ القدم..ولذلك نتمنى منك إلغاء ديوان تجار الياقوت وفض اشتباك الدولة معهم باحتكار الينابيع وبعضٌ من مزارع المانجو.

وقد أعجب الحاكم بالفكرة وقال: لن أخذل شعبي حتى تجف البحار وتبلى الصخور..

هذا وقد تم إلغاء ديوان تجار الياقوت، وأرسيت دعائم العدل والمساواة والحرية بين أطياف الشعب!

«تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (البقرة: 134).

