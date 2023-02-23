الأردن: الإعدام والسجن بحق «خلية السلط الإرهابية»

عربيات ودوليات

أصدرت محكمة امن الدولة الأردنية امس حكمها بإعدام ثلاثة من المدانين وسجن ثمانية اخرين حتى 20 عاما بحق خلية ارهابية مكونة من 14 شخصا، وأودت بحياة عدد من ابناء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية بمدينة السلط في 10 اغسطس 2018 بالقرب من مقر مهرجان الفحيص وتعرف اعلاميا بـ «خلية السلط الارهابية». وقالت المحكمة ان جسامة الافعال التي قام بها المدانون التي روعت المجتمع وهددته وأودت بحياة عدد من افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية، جعلها ترتقي بالعقوبة الى الحد الاعلى وتفريدها لعدد منهم تحقيقا للردع العام والخاص.

