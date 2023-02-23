زلزال سورية..17 % نسبة تمويل الاستجابة الأممية!

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عواصم- الوكالات: كشفت نائبة مدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر مضوي أن نداء المنظمة الدولية الإنساني للاستجابة للزلزال في سورية ممول بنسبة 17% فقط حتى الآن، في حين استمرت الهزات الارتدادية عقب زلزالان جديدان وقعا في هاتاي جنوبي تركيا الاثنين.

وأكدت مضوي أن الوضع الإنساني شمال غربي سورية كان صعبا حتى قبل وقوع الزلزال، حيث كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع وبعد الزلزال ارتفعت بشكل حاد أسعار السلع الأساسية، مثل الخبز والعدس والخضراوات والسكر والأرز. وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة عدد المعتمِدين على الدعم الإنساني في شمالي سورية بأكثر من 4 ملايين شخص وقالت «الإسكوا» في تقرير جديد لها إن 9 ملايين شخص قد تضرروا في سورية نتيجة الزلزال. وطالب التقرير الأممي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية وزيادة الدعم المقدم.

وكان الأمين العام لمنظمة «إغاثة جوعى العالم» الألمانية ماتياس موجه قال إن الدعم لمتضرري الزلزال لا يزال محدودا للغاية خاصة شمال غربي سورية. وأضاف أن فتح المزيد من المعابر الحدودية بين تركيا وسورية يمثل البداية، «ولكن يجب الآن توصيل إمدادات الإغاثة، مثل المياه والأدوية والأغذية والخيام بسرعة وبكميات كافية».

وفي السياق ذاته، قالت «رابطة الشبكات السورية» المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة جنديرس إن إصرار الأمم المتحدة على تنسيق جميع جهود الاستجابة مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة فقط بعد الحصول على الضوء الأخضر منها أدى إلى إضاعة الوقت الثمين في عملية الاستجابة، وتسبب في موت ومعاناة كان يمكن تجنبهما لآلاف السوريين.

وفي تركيا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات وتشريعات حازمة للحماية من الزلازل المقبلة، وكشف عن مشاريع قوانين تقيد بناء أكثر من 3 طوابق في المناطق ذات المخاطر المرتفعة. وتفقد أردوغان مدينة مساكن مسبقة الصنع لإيواء المتضررين من الزلزال في قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب، ورافقه في زيارته زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي. وقال أردوغان إن 865 ألف شخص يعيشون حاليا في خيام و23 ألفا و500 في حاويات، بينما يعيش 376 ألفا في المدن الطلابية ودور الضيافة العامة خارج منطقة الزلزال. وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون إنه ستتعين إزالة ما يصل إلى 210 ملايين طن من أنقاض عديد من المباني المنهارة. وارتفع عدد ضحايا الزلزالين الجديدين اللذين تبعهما أكثر من 190 هزة ارتدادية إلى 6 قتلى ونحو 562 جريحا، 18 منهم حالتهم خطرة. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن هزة ارتدادية جديدة وقعت امس بقوة 4.1 درجات مركزها كهرمان مرعش، كما أعلن معهد الزلازل التركي عن هزة ارتدادية أخرى بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر مركزها ولاية ديار بكر جنوبي تركي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء هذه الهزات.

