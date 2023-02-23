سوريون يرفضون مغادرة منازلهم المتصدّعة

عربيات ودوليات

في غرفة نومها التي دمّر الزلزال واجهتها وجعلها مشرعة على الهواء الطلق تصرّ أم منير على أن الموت وحده يمكنه أن يقتلعها من شقتها التي تحضن ذكرياتها وعائلتها في مدينة حلب في شمال سورية. وتقول أم منير (55 عاماً) التي تعيش وحدها في الطابق الرابع من مبنى في حي المشارقة «لاشيء يُخرجني من منزلي سوى الموت حينها سأخرج مباشرة إلى المقبرة».

وتضيف بينما تناثرت الحجارة على سريرها وتضرر أثاث غرفتها الخشبي التقليدي «نحن أبناء عزّ ومال، لكن الحرب غيّرت أحوالنا. لم ننزح حتى في أقسى سنوات الحرب ولن ننزح الآن».

وإثر الزلزال المدمر في السادس من الشهر الحالي والذي ضرب سورية وتركيا، مودياً بحياة قرابة 46 ألف شخص في البلدين، انهار المبنى المجاور بالكامل. وانهارت معه الواجهة الخلفية للمبنى الذي تقطن فيه السيدة والمؤلف من سبعة طوابق. وباتت غرف النوم فيه أشبه بشرفات مكشوفة.

ووحيدة، تلازم السيدة منزلها رغم إدراكها للخطر الموجود، وكذلك يفعل عدد من جيرانها. وتقول بينما ترتدي معطفاً أسود فوق ملابسها يقيها البرد وتتواصل عبر هاتفها الخلوي مع ابنيها المقيمين خارج سورية «المبنى متصدّع ونعلم أنه مهدد بالانهيار لكننا عشنا طيلة سنوات الحرب متكلين على الله، ونؤمن أنه سيحفظنا». وتروي كيف تمضي غالبية وقتها لدى جارتها في الطابق الأول ليتسنى لهما الخروج فوراً. وتوضح «لا تستطيع جارتي الجري، لذلك أسندها بيدي ونجري بأسرع ما نستطيع إلى الساحة المجاورة».

وبعد الزلزال الجديد غادر علي الباش (55 سنة) وعائلته منزلهم في الطابق الأول من المبنى ذاته. ويروي لوكالة الصحافة الفرنسية بينما يجلس على حجر صغير داخل غرفة النوم التي سقطت خزانتها إثر انهيار الجدار ونقل بقية أثاثها إلى غرفة أخرى في المنزل «خرجت ليل أمس مع أولادي وزوجتي إلى الحديقة المجاورة، وعدنا بعد انتهاء الهزة» موضحاً «نحن على هذا المنوال منذ الزلزال الأول قبل أسبوعين». ورغم أن عمارتهم آيلة للسقوط في أي لحظة، لا يتردّد الباش وعائلته في العودة إلى المنزل المتصدّع للنوم.

وقضى أكثر من ثلاثين شخصاً في حي المشارقة جراء انهيار مبنيين فيه على رؤوس قاطنيهما. ووصل عدد الأبنية التي دمّرها الزلزال في مدينة حلب إلى 54، وفق حصيلة رسمية.

في المنزل ذاته، تختنق أمينة رسلان (85 سنة)، والدة الباش بدموعها حين تتذكر كيف كان منزلها. وبينما يجلس أحفادها حولها يكررون الكلام على مسامعها، تقول السيدة المسنّة «خسرت اثنين من أولادي خلال الحرب لا أريد أن أخرج من منزلي لا أريد أن أخسر المزيد».

وفي حين لا تزال هذه السيدة المسنة قادرة على البقاء في منزلها حتى الآن، لم يجد محمّد جاويش (63 عاماً) خياراً أمامه سوى الانتقال للإقامة مع عشرات العائلات في مخيم أقيم على عجل في إحدى ساحات حي بستان الباشا في مدينة حلب بعدما انهار جزء من المبنى حيث كان يقطن وبات الجزء الآخر غير صالح للسكن. ويقول «أشعر بضيق في صدري في هذه الخيمة الضيقة، لذا أجلس خارجها معظم الوقت». ويتابع بحزن شديد «أشعر أنني سأموت.. جراء الحزن في داخلي».

