قوات الاحتلال تشن «مذبحة اغتيالات» في نابلس

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نابلس- الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية 10 فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين بالرصاص أثناء اقتحامها امس مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما هدم الاحتلال منزلين في الضفة واعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة. فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية «بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها».

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن «10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، بعضهم إصاباتهم حرجة». وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 45 إصابة بالرصاص في نابلس، 7 منها خطيرة إضافة إلى 250 إصابة بحالة اختناق.

وكان الهلال الأحمر ذكر في وقت سابق أن طواقمه نقلت مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة وبأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا. وأضاف أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الوصول إلى المكان مُحاصِرَة شابين مطلوبين وسط مدينة نابلس.

وقالت قناة «الجزيرة» إن 3 صحافيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال تغطيتهم اقتحام مدينة نابلس. غيما ذكر شهود عيان لوكالة «الأناضول» إن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منذ الصباح مدينة نابلس من عدة مداخل. واقتحمت قوات خاصة منطقة السوق الشرقي بالمدينة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وتبعها تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، ووقعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم «اغتيال المطلوبين» الاثنين الذين استهدفتهما العملية العسكرية في نابلس والتعرف على جثتيهما بين أنقاض المنزل الذي تم قصفه.

وفي أول رد فعل لها أدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بـ»جرائم الاحتلال في نابلس» وأكدت أنها ستتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية، واعتبرت أن «الاقتحام الدموي لمدينة نابلس إرهاب دولة منظم وتصعيد خطير في ساحة الصراع». بدورها طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية «بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها».

وفي عملية أخرى، هدم الاحتلال الإسرائيلي امس منزلين سكنيين في قريتي الولجة شمال غرب مدينة بيت لحم وفي قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية «أوتشا» فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد عن 185 منزلا ومنشأة لمواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بحجة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة «ج»، وأسفرت عن تشريد أكثر من 263 مواطنا فلسطينياً بينهم أطفال.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية، أمس 4 صيادي أسماك فلسطينيين، قبالة شواطئ قطاع غزة. وقال نزار عيّاش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، إن «البحرية الإسرائيلية اقتادت الصيادين وقاربهم ومعداتهم تجاه ميناء أسدود البحري»، مؤكدا أن الصيادين لم يجتازوا منطقة الصيد قبالة قطاع غزة المسموح بها في منطقة الشمال (والتي تقدر بـ6 أميال بحرية)».

