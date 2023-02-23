نتانياهو: لا حل للنووي الإيراني سوى «ضربة عسكرية»!

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 5 اجتماعات داخلية سرية حول إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا «رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشآت نووية في إيران». وقال نتانياهو خلال مؤتمر «هارتوغ» للأمن القومي في تل أبيب، إنه «أقر خطة للتعامل مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة» مشيرا إلى أنه «أطلع أميركا وفرنسا وألمانيا على استعدادا إسرائيل لشن هجوم على إيران لوحدها» حسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وأضاف أن «التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية والعقوبات الاقتصادية ليست كافية» متابعا «الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق الدول المارقة من تطوير أسلحة نووية هو تهديد عسكري موثوق به أوعمل عسكري ذو مصداقية». وأردف «تاريخيا، تم إحباط طموحات العراق وسوريا النووية من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية»، حيث أشار إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 ضد مفاعل أوزيراك النووي وضربة عام 2007 ضد مفاعل نووي مشتبه به في سوريا. وقال إن «ليبيا تخلت عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية خوفا من ضربة أميركية بينما سعت كوريا الشمالية بلا هوادة إلى تحقيق طموحاتها النووية».

وختم نتانياهو بالقول إن «إسرائيل انتظرت أكثر مما ينبغي لتنفيذ عمل عسكري ضد إيران».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قال «حسب تقديري لايمكن للولايات المتحدة وأوروبا الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن، لأنها قريبة جدا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%» متابعا «الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذات الصلة ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

في المقابل اعلنت ايران امس ان مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» موجودون فى طهران لحل «الغموض» المتعلق بمعلومات عن البرنامج النووى للبلاد. وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي إن مسؤولي الوكالة الدولية موجودون حاليا في طهران ويجرون مباحثات ويتفقدون بعض المواقع منذ الثلاثاء. وأضاف اسلامي أنه «يجري حاليا تبديد الشكوك التي اثارها أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مؤكدا أن «علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في اطار الضمان والسلامة النووية». وكانت الوكالة الدولية ذكرت الأحد أنها تجري محادثات مع إيران بعدما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية خبرا نقلا عن مصدرين دبلوماسيين، يفيد بأن مفتشي الوكالة اكتشفوا مستويات تخصيب بنسبة 84% أي أقل بقليل من 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية. وهذه المعلومات التي أثارت مخاوف دولية نفتها إيران التي أكدت أنها «لم تقم في هذه المرحلة بأي محاولة للتخصيب بنسبة أكبر من 60%».

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن «وجود جزيئات تزيد على 60% لا يعني أن هناك تخصيبًا (لليورانيوم) بنسبة تزيد على 60%».

