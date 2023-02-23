بايدن: أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا

عربيات ودوليات

وارسو- الوكالات: التقى الرئيس الأميركي جو بايدن امس في وارسو 9 من قادة أوروبا الشرقية والوسطى بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ليؤكد دعم واشنطن «الراسخ» لهم، وذلك غداة الخطاب الناري لفلاديمير بوتين الثلاثاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن «يلتقي قادة بوخارست 9 بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الراسخ لأمن الحلف». وهذه الدول التسع، وهي بلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا كلها جمهوريات سوفييتية سابقة أو أعضاء في «حلف وارسو» الذي أقيم بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة، وتقع على الجناح الشرقي لـ«الناتو».

وكان الرئيس الأميركي قال في كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى لبدء الحرب إن «أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا». وأكد بايدن متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو «إن ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من اخضاع شعب تواق للحرية والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا». ورد بايدن على الخطاب المناهض للغرب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن «الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم». وأوضح أن بوتين «ظن أن الاستبداديين مثله أقوياء وأن قادة الديموقراطيات ضعفاء لكنّه اصطدم بالإرادة الحديد للولايات المتحدة ولدول من كل الأصقاع رفضت القبول بعالم يحكمه الخوف».

ويهدف الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي في وارسو إلى طمأنة التسع غداة تعهد بوتين بمواصلة الحرب التي شنها قبل سنة تقريبا على أوكرانيا، وإعلانه تعليق روسيا لمعاهدة «نيو ستارت») الروسية الأميركية حول نزع السلاح النووي، مذكرا بأحلك مراحل الحرب الباردة.

لكن وزارة الخارجية الروسية خففت من حدة إعلان بوتين مؤكدة في بيان أن «روسيا تعتزم التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الإستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة».ودعا بوتين القوات الروسية إلى أن تكون «في جهوزية لإجراء تجارب على أسلحة نووية» إذا أقدمت الولايات المتحدة عليها أولا.

وأكد الرئيس الروسي أن الغرب يريد «إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا نهائيا» محملا واشنطن وحلفاءها الأوروبيين «مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني و(سقوط) ضحاياه».

