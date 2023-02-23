روسيا: سندافع بكل الأسلحة «بما فيها النووي»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: صادق مجلس الدوما الروسي في جلسة استثنائية امس على تعليق العمل بمعاهدة «نيو ستارت» غداة خطاب ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية البرلمانية تناول ملفات متعددة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا.

وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد قال إنه بعد تصديق الدوما على القرار سيتم إرساله على الفور إلى مجلس الاتحاد الروسي للتصديق عليه. وأعتبر فولودين أن الولايات المتحدة دمرت بنية الاستقرار الدولي بتوقفها عن الوفاء بالتزاماتها ورفضها مقترحات روسيا بشأن قضايا الأمن العالمي. وأضاف رئيس مجلس الدوما «لقد زجوا بالعالم في حالة من الصراعات والتحديات». من جهته أعلن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن موسكو قد «تُمزَّق» إذا أوقفت «العملية العسكرية الخاصة» من دون تحقيق النصر. وكتب ميدفيديف عبر قناته على تلغرام أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الأسلحة ومن بينها السلاح النووي، إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد هزيمتها.

وأضاف أن نية واشنطن إلحاق الهزيمة بروسيا قد تؤدي إلى صراع عالمي، مشيرا إلى أن قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة «نيو ستارت» ليس إلا نتيجة مواقف وتصرفات الولايات المتحدة والغرب وإعلانهم الحرب على روسيا.

الى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن قواتها تتقدم نحو مدينة باخموت الإستراتيجية، التي لحقها الدمار جراء تعرضها لقصف منذ شهور، ويعتبرها الكرملين نقطة انطلاق رئيسية للاستيلاء على بلدات أخرى في الغرب من مقاطعة دونيتسك. واضفت ان التصريحات بشأن نقص الذخيرة لدى «القوات المتطوعة» غير صحيحة على الإطلاق وأنّ جميع طلبات الذخيرة للوحدات الهجومية ستقدم في الأيام المقبلة وحذرت الوزارة في بيان من أن «محاولات إحداث شرخ داخل آلية التفاعل المحكم والدعم بين وحدات القوات الروسية، تؤدي إلى نتائج عكسية وتصبّ فقط في صالح العدو» في إشارة إلى أوكرانيا. وجاء نفي وزارة الدفاع الروسية بعد أن اتهم مؤسس شركة «فاغنر» للمرتزقة الروس يفغيني بريغوجين كلا من وزيري الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، بحرمان مقاتليه من الذخيرة ومحاولة تدمير «فاغنر».

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتشبث بمواقعها في جبهة القتال شرقي البلاد رغم الضغط الروسي الكبير، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية وجود أي نقص في الذخيرة لدى القوات المتطوعة في جبهات القتال بأوكرانيا، قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب. وذكر زيلينسكي في خطابه الليلي المصور معتمدا على تقارير مفصلة من الجبهة في اجتماع للقيادة العسكرية الأوكرانية، أن «من المهم للغاية أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغط الكبير على قواتنا».

