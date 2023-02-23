بوتين: العلاقات الروسية- الصينية مهمة «لاستقرار الساحة الدولية»

عربيات ودوليات

موسكو- بكين- الوكالات: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن العلاقات الروسية- الصينية مهمة «لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية»، في ظلّ حالة ترقب حول خطة سلام صينية لأوكرانيا يُفترض أن يكشف عنها خلال ايام. وقال بوتين لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في الكرملين «إن العلاقات الدولية معقّدة اليوم في هذا السياق، يرتدي التعاون بين الصين وروسيا أهمية كبيرة لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية». ووسط المخاوف الغربية من التقارب بين بكين وموسكو، أكدت الخارجية الصينية أنها ترفض إدخال عقلية الحرب الباردة في آسيا والمحيط الهادئ. وقال وزير الخارجية تشين غانغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي، ريتنو مارسودي، من جاكرتا، امس إن بلاده متفقة مع موسكو على مواجهة أي ترهيب أحادي، في إشارة ضمنة إلى المواقف الأميركية. ورفضت وزارة الخارجية الصينية مرة أخرى الاتهامات بأن بكين قد ترسل دعما لحرب روسيا على أوكرانيا ووصفت الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بأنها «أكبر مصدر للأسلحة بساحة المعركة في أوكرانيا» وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبن في مؤتمر صحافي أمس «الولايات المتحدة ودول «الناتو» الأخرى تنشر معلومات الآن باستمرار أن الصين قد تزود روسيا بالأسلحة، وهي حيلة تم استخدامها وضبطها في بداية الأزمة الأوكرانية». وجاء تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية بعد أن قال الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ إن الحلف «قلق بشكل متزايد من أن الصين قد تخطط لتقديم دعم بأسلحة للحرب الروسية الدموية».