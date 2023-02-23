نابولي وضع قدماً في ربع النهائي

دوليه

بات نابولي الإيطالي على مشارف انجاز تاريخي بفوزه على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-0 أول من أمس (الثلاثاء) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «كفارا» مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل الأول هدف التقدم (40) ومرر الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة رائعة لجوفاني دي لورنتسو (65)، في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد هدافه الفرنسي راندال كولو موانيه (58). وبهذا الفوز المريح على أرض الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم للمرة الأولى نتيجة تتويجه بطلاً لـ«يوروبا ليغ»، قطع متصدر الدوري الإيطالي الذي أضاع أيضاً ركلة جزاء في الشوط الأول عبر «كفارا»، أكثر من نصف الطريق نحو تخطي ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه. من جانب آخر هاجم ما يتراوح بين 50 و100 من مشجعي آينتراخت فرانكفورت، العديد من المشجعين الإيطاليين وسياراتهم بالقرب من الملعب قبل المباراة. وبدأ المشجعون في رشق السيارات الإيطالية بالحجارة والزجاجات عندما اضطروا للتوقف بالقرب من الملعب بسبب حركة المرور، حسبما قال متحدث باسم الشرطة. ثم خرج العديد من المشجعين الإيطاليين من سياراتهم بأدوات ضرب وبدأوا في المهاجمة، لكن الشرطة تمكنت من التدخل بسرعة، وفقا للمتحدث. وأعلنت الشرطة بمدينة فرانكفورت الألمانية أمس الأربعاء أنها ألقت القبض على 36 شخصا إثر أعمال العنف التي أثيرت على هامش المباراة. ولم يتضح في البداية ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

