برشلونة في ضيافة يونايتد الليلة

دوليه

يحلّ برشلونة الإسباني ضيفاً على مان يونايتد الإنكليزي في ملعب «أولد ترافورد» اليوم (الخميس) في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي سعياً إلى حسم التأهل لثمن النهائي بعدما تعادلا ذهاباً 2-2 في كامب نو الأسبوع الماضي. يدخل فريق المدرب تشافي هرنانديز مباراة اليوم بسجل خال من الهزائم في آخر 18 مباراة خاضها في كل المسابقات، آخرها الفوز على قادش 2-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، ما أتاح له الابتعاد في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل اللقب (59 مقابل 51). ويعوّل برشلونة على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 24 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم. ويغيب عن صفوف النادي الكاتالوني لاعبه الشاب غافي بداعي الإيقاف، والثنائي بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه بسبب الإصابة. في المقابل، يتحصّن يونايتد بسلاحي الأرض والجمهور، وهو الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 17 مباراة خاضها في «أولد ترافورد» على صعيد المسابقات كافة. وفي مواجهة «ليفا»، يركن «الشياطين الحمر» إلى مهاجمهم وهدافهم في الموسم الحالي ماركوس راشفورد، الذي يحمل في رصيده حالياً 24 هدفاً. وبعد التعادل 1-1 ذهاباً في تورينو، يشعر نانت الفرنسي بالقلق عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي المأزوم على أرضه، من دون التخلّي عن حلمه بالعبور. وكان يوفنتوس تعرض في يناير الماضي لعقوبة كبيرة بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي بسبب مخالفات في عدد من الصفقات التي أبرمها. وتزامنت تلك العقوبة مع تذبذب في نتائج الفريق. وفي مباريات بارزة أخرى، يستضيف موناكو الفرنسي باير ليفركوزن الألماني، بعدما وضع الأول قدماً على مسار العبور بفوزه ذهاباً 3-2. وسيكون إشبيلية الإسباني على موعد منطقي مع التأهل، عندما يحلّ ضيفاً على أيندهوفن الهولندي الذي قسا عليه ذهاباً بثلاثية نظيفة. أما روما الإيطالي الذي خسر بهدف نظيف في النمسا، سيكون أمام فرصة التعويض عندما يستضيف سالزبورغ على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

