لابورتا يرد بقوة على تيباس

دوليه

ردّ رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، بقوة على خافيير تيباس، متهماً إياه بـ«فبركة حملة ضد برشلونة»، بعد أن قال رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم إن على لابورتا أن يستقيل «إذا لم يشرح موقفه» بشأن فضيحة دفع النادي الكاتالوني مبالغ مالية لشركة يملكها النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية. قال لابورتا من ملعب كامب نو «تيباس يفبرك حملة ضد برشلونة وضدي. لقد أسقط قناعه. يواصل هوسه ببرشلونة ورهابه من نادينا». وتابع: «أتذكر أنه شخص، في الماضي، أظهر كراهيته تجاه برشلونة. في عام 2005، كنائب لرئيس ألافيس، قدم شكوى لأنه لم يكن يريد أن يلعب ميسي في برشلونة». تابع لابورتا هجومه: «لا يغفر لنا كوننا لم نرغب في توقيع عقدهم مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه. لا يمكنه تحمل أننا نؤيد الدوري السوبر الاوروبي. هذه هي طريقته المعتادة». وأضاف: «لن أعطي السيد تيباس متعة الاستقالة من منصبي كرئيس لنادي برشلونة. هذا القرار يتخذه سوسيوس (الاعضاء المساهمون في النادي). أي شخص يحاول تشويه تاريخ وصورة نادي برشلونة سيتلقى رداً قاسياً».

