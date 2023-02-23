فان دايك: نشعر بالإحباط

دوليه

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول استحالة مهمة فريقه لتعويض خسارته أمام ريال مدريد. وقال فان دايك بحسب ما نقل موقع سكاي سبورتس: «أمامنا مهمة مستحيلة في مدريد بعد 3 أسابيع، لكن عندما يحين الوقت، سنحاول التحلي بالتركيز وتقديم كل شيء وتمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة». وتابع: «نشعر بالإحباط، هذا الشيء الوحيد الذي يمكن قوله، الهزيمة لا تكون جيدة أبداً، وبالطريقة التي خسرنا بها، لم نمنح أنفسنا فرصة في مدريد، الأمر صعب». وواصل: «هذه حقيقة صعبة وعلينا التعامل معها كمجموعة ووحدة واحدة، لا نمر بأسهل موسم حتى الآن، لكن الطريق الوحيد للخروج من ذلك هو التكاتف، هذه هي الرسالة». وتابع: «الكل يشعر بالغضب والإحباط، لكن المباراة التالية بعد 4 أيام (ضد كريستال بالاس)، وإذا أردنا أن نبلي حسنا، فعلينا تخطي ذلك سريعاً، وهذا ما سنقوم به».