الهلال والشباب أمام فولاد والدحيل

دوليه

يسعى الهلال السعودي حامل اللقب لبلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب عندما يواجه فولاد خوزستان الإيراني اليوم على ستاد الجنوب بالوكرة، فيما يلعب الشباب السعودي مع الدحيل القطري على ملعب الثمامة بالدوحة في ربع نهائي المسابقة.وتستضيف قطر الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمّع، حيث سُحبت قرعة ربع النهائي في ستاد الثمامة المونديالي في العاصمة الدوحة. ويُلعب نصف النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهاباً في 29 أبريل وإياباً على أرض أوراوا في 6 مايو. ويستكمل الاتحاد الآسيوي منافسات نسخة العام الماضي من دوري الأبطال 2022 خلال العام الحالي، في مساعيه لقلب جدولة بطولات الأندية لتتوافق مع الروزنامة الاوروبية.