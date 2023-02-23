الأهلي هزم أسوان بثلاثية

دوليه

عاد الأهلي لطريق الانتصارات بالفوز 3-0 على مضيفه أسوان أول من أمس في الجولة الـ19 من الدوري المصري. وجاءت ثلاثية الأهلي عبر لاعبيه محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومجدي أفشة في الدقائق 34 و41 و(45+3). وارتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب ويمتلك 3 مباريات مؤجلة ضد حرس الحدود والمقاولون والإسماعيلي، فيما تجمد رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع. وفي لقاء آخر بذات الجولة اقتنص غزل المحلة تعادلا في الوقت القاتل من أنياب مضيفه الإسماعيلي 1-1. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 17 كما ارتفع رصيد الغزل إلى 27 نقطة في المركز السابع.