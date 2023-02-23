مشعل الجابر أشاد بالتنظيم المميز لبطولة سمو الأمير للرماية

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افتتحت مساء أول من أمس بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الدولية السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة نحو 400 رام ورامية واداري من 40 دولة عربية واجنبية وتستمر 10 أيام. وتشمل منافسات البطولة إقامة مسابقات رماية الأطباق الطائرة «سكيت وتراب» للرجال والسيدات كما تقام تزامنا معها بطولة كأس آسيا لرماية بمشاركة 17 دولة آسيوية وتشمل المنافسات ذاتها. وأعرب محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه للبطولة عن تشرفه وفخره بحضور حفل افتتاح فعاليات بطولة سمو الأمير والتي تحظى بمشاركة واسعة من أبرز رماة العالم. وأشاد محافظ الفروانية بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة ممثلة برئيس وأعضاء النادي الكويتي الرياضي للرماية متمنياً النجاح والتوفيق للرماة المشاركين في هذا التجمع الرياضي العالمي لرياضة الرماية. من جانبه قال رئيس النادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعيج العتيبي في تصريح مماثل ان رعاية سمو الأمير للبطولة التي تجمع الأشقاء والأصدقاء في تنافس رياضي شريف تجسد دعمه الأبوي لرياضة الرماية الكويتية على كل الاصعدة المحلية والقارية والدولية. كما ثمن العتيبي دعم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لمنتسبي الرماية الكويتية ما أسهم بتحقيق الانتصارات للرماية الكويتية التي سطرت العديد من الانجازات الكبرى في المشاركات الخارجية في الفترة الاخيرة. وذكر ان البطولتين تكتسبان أهمية كبيرة كونهما تسبقان البطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة «باريس 2024» ما يعد أفضل استعداد لرماة الكويت لتحقيق أرقام مؤهلة للأولمبياد.بدوره أكد رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوشيانو روسي ان الرماية الكويتية اصبحت من القوى التقليدية في العالم بفضل النتائج المميزة التي حققتها في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية منوها بتنظيم نادي الرماية الكويتي المميز للبطولة. واضاف روسي ان حضوره ومسؤولي الاتحاد الدولي لهذه البطولة يجسد دعمهم لهذا الملتقى الدولي الكبير، متوقعا ان تحفل البطولة بمستويات فنية عالية في ظل مشاركة أبرز المنتخبات العالمية والاسيوية والعربية في هذه اللعبة. وتضمن حفل الافتتاح الذي شهد حضور عدد من المسؤولين الرياضيين وسفراء الدول المشاركة وأعضاء الوفود استعراض طابور العرض للمنتخبات المشاركة فضلا عن تقديم فيلم قصير تناول إنجازات النادي الكويتي محليا وخارجيا.

من جانب آخر، عقد صباح أمس (الأربعاء) اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية برئاسة الشيخ سلمان الحمود. وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للرماية لوسيانو روسي، وممثلو الاتحادات الآسيوية. وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحادين العربي والكويتي دعيج العتيبي إن الاجتماع جاء مثمرا وشهد العديد من القرارات التي من شأنها الارتقاء بالرماية الآسيوية. وأعلن العتيبي أنه تم الموافقة على تنظيم دولة كوريا الجنوبية البطولة الآسيوية في اكتوبر المقبل، فيما تنظم الكويت واندونيسيا بطولتين أخريين، والبطولات الثلاث مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. واشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا تكريم رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للرماية. وشهد اليوم الأول من البطولة عددا من المنافسات التي كان أبرزها منافسات السكيت للسيدات والرجال وهي عبارة عن جولتين من 50 طبقا على أن تستكمل المنافسات اليوم وغدا لبقية الجولات . كما أقيمت منافسات رماية الجونيورز للناشئين وهي عبارة عن تدريب رسمي لثلاث جولات بدون أي تتويج حيث سيكون الإعلان عن الفائزين غدا الجمعة وبعد غد السبت في المنافسات السابقة الذكر. في سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير خالد بن بندر أن الكويت رائدة في استضافة كبرى البطولات وتنظيمها بشكل يستحق الإعجاب والتقدير، ومن بينها بطولة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى، والتي تحظى بمشاركة رماة وراميات عالميين.

