القادسية يعود إلى الواجهة

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اختتمت أول من أمس الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز بتعادل النصر مع ضيفه الجهراء 1-1، ليرفع الأخير رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، والعنابي إلى 18 نقطة في المركز السادس.

هذا التعادل أبقى الجهراء في منطقة الأمان، ومنح النصر خطوة إضافية بجهازه الفني الجديد بقيادة الأردني جمال محمود.

وعززت هذه الجولة حظوظ بعض الفرق في البقاء مع 6 الكبار، في الوقت الذي تضاءلت فرص فرق أخرى، مع استمرار الصدارة للكويت ومطاردة من العربي.

ويتصدر الأبيض الترتيب بعد وصوله إلى 30 نقطة ضمنت له البقاء في قمة الستة الكبار، وذلك بعد فوزه الصعب على كاظمة في مباراة حقق فيها الكويت الأهم دون تقديم المستوى المطلوب، في الوقت الذي واصل فيه كاظمة عروضه المتذبذبة مع غياب نجمه وهدافه شبيب الخالدي.

وكذلك كانت الحال بالنسبة للعربي الذي حقق فوزاً باهتاً على الساحل متذيل الترتيب بهدفين دون رد، ولا شك أن هذا الفوز الذي أبقى الأخضر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، زاد من جراح الساحل الذي باتت مهمته صعبة جداً، وربما وجب عليه الآن تجميع أكبر قدر من النقاط من أجل الدخول إلى منافسات تجنب الهبوط بوضع جيد.

الرابح الأكبر في هذه الجولة هو القادسية الذي قفز قفزة كبيرة وضعته في المركز الخامس برصيد 22 نقطة وبالتساوي مع كاظمة والجهراء، ومع أن الفوز القدساوي على السالمية جاء بشق الأنفس وبقرار تحكيمي قوبل باحتجاجات عدة، إلا أن مستوى الأصفر بشكل عام بدأ يتحسن تدريجياً، وستكون مباراته المقبلة أم الكويت المتصدر هي المحك والاختبار الحقيقي. في المقابل، وضع السالمية نفسه في موقف محرج بعد أن تراجع إلى المركز الثامن برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن التضامن التاسع، الأمر الذي أدى إلى استقالة مدرب السماوي محمد إبراهيم الذي لحق برئيس النادي تركي اليوسف المستقيل هو الآخر عقب الخسارة من كاظمة في الجولة قبل الماضية. أما الفحيحيل الذي يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، فواصل عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة مسجلاً انتصاراً مستحقاً على التضامن بثلاثية نظيفة وضعته في الأمان مؤقتاً، وقرّبت التضامن كثيراً من البقاء مع الأربعة الذين سيتنافسون على تجنب الهبوط.

