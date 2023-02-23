البناي تشارك في «إستونيا للجمباز الإيقاعي»

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يشارك منتخب الجمباز الإيقاعي في بطولة «Miss Valentine» الدولية للعبة للفتيات التي تستضيفها إستونيا حالياً بمشاركة أفضل 500 لاعبة في العالم من مواليد 2012، ويمثل المنتخب الكويتي في هذه البطولة اللاعبة المتميزة سارة البناي، فيما تعذرت مغادرة اللاعبة مها الصقر مع وفد المنتخب يوم أمس بسبب خطأ في إجراءات استخراج «الفيزا». وتعد بطولة فالنتاين من التظاهرات القوية في رياضة الجمباز الإيقاعي، وهي أكبر مسابقة في إستونيا، وتشارك فيها منتخبات 34 دولة من قارات أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، وستكون سارة البناي أول لاعبة كويتية تشارك في بطولة بهذا الحجم والمستوى.

وستخوض البطلة سارة منافسات فئة «البرو جونيور»، فيما يرافق البناي في هذه الرحلة مدربة المنتخب الوطني الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.

ويحرص اتحاد اللعبة على مشاركة لاعبات المنتخب في مثل هذه البطولات من أجل اكتساب الخبرة وتطوير مستوى الفتيات والتعود على أجواء التنافس والتحدي، فضلاً عن المنافسة على الميداليات الملونة.

