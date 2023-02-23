القادسية والكويت واصلا انتصاراتهما في «اليد»

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واصل القادسية انتصاراته في دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد وذلك بفوزه على العربي 22-19 أول من أمس ضمن الجولة الـ15 من البطولة التي شهدت ايضا مواصلة الكويت مطاردة الاصفر بتغلبه على السالمية 31-21، كما فاز برقان على الصليبخات 39-32. ورفع القادسية رصيده في صدارة الترتيب الى 30 نقطة، فيما ارتفع رصيد الكويت الوصيف الى 28 نقطة، وقفز برقان الى المركز الرابع بـ 15 نقطة، في حين بقي العربي ثالثا بـ 16 نقطة، والصليبخات سادسا بـ 14 نقطة. وانحصرت المنافسة على اللقب بين الأصفر والأبيض اذ يقاتل الفريقان على كل نقطة مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.

