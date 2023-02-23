ختام ناجح لـ «الكارتينغ»

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اختتمت على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الكويت للكارتينغ بنجاح، إذ اقيمتا في أربع فئات هي الميكرو والميني والجونيور والسنيور ونظمها النادي الكويتي للكارتينغ.ففي الجولة الثالثة، حقق لقب الميكرو محمد الغضبان وجاء عبدالعزيز الصراف وصيفا، وفي الميني، حل اولا احمد الخليفة والثاني راشد العيسى والثالث خليفة محمد الخالد.وفي فئة الجونيور، حقق اللقب صقر المعوشرجي وحل ثانيا جابر عذبي الصباح والثالث يعقوب الزنكي، وفي فئة سنيور أحرز اللقب فهد محمد الخالد، فيما جاء ثانيا عبدالرحمن الساير، والثالث اسماء جياش. أما الجولة الرابعة، فقد حصد عبدالعزيز الصراف لقب الميكرو ومحمد الغضبان حل ثانيا.وفي فئة الميني، جاء خليفة محمد الخالد اولا وأحمد الخليفة ثانيا وراشد العيسى ثالثا. وفي فئة الجونيور أحرز اللقب صقر المعوشرجي، فيما كان الوصيف جابر عذبي الصباح والثالث يعقوب الزنكي. واخيرا في فئة سنيور حل فهد الخالد اولا وعبدالرحمن الساير ثانيا وأسماء جياش ثالثا.من ناحيته، قال د. حامد بوشهري رئيس النادي الكويتي للكارتينغ، ان الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا مشاركة كبيرة للمتسابقين بالفئات السنية، إلى جانب المنافسة القوية بينهم. وأضاف: «نعمل في النادي على تطوير اللعبة ومستوى المتسابقين وهو ما سينعكس ايجابا على المشاركات الخارجية وتمثيل الكويت بالصورة المناسبة».

