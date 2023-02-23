ملحمة الذاكرة.. عائلة كندية تجول العالم ليراه أطفالها «قبل العمى»

الاخيرة

يخوض الكنديان إيديث لوماي وسيباستيان بيليتييه مغامرة فردية مع اطفالهما الاربعة لزرع اكبر قدر ممكن من الذكريات البصرية عن العالم قبل ان يفقد الاطفال بصرهم بسبب مرض وراثي، وبدأت القصة حين لاحظا أنّ ابنتهما ميا تعاني من مشكلات في الرؤية، واستغرق الأمر عدّة سنوات حتّى تمّ تشخيص إصابة ميا، وهي الكبرى بين أربعة أشقاء، بالتهاب الشبكية الصباغي وهي حالة وراثية نادرة تتسبّب بتدهور البصر أو فقدانه مع مرور الوقت، وتأكدت مخاوف الأبوين بعد تشخيص اثنين من أبنائهما (كولين 7 أعوام، ولورين 5 أعوام) بنفس الاضطراب الوراثي في ??عام 2019، ولم ينجُ منه سوى ابنهما ليو (9 أعوام).

ولا يوجد حالياً أيّ علاج يوقف أو يبطئ تقدّم التهاب الشبكية الصباغي، وتقول الام «لا نعرف مدى السرعة التي ستطوّر بها الحالة لكنّنا نتوقع أن يصابوا بالعمى الكامل بحلول منتصف العمر». وبعد تقبّلهما للواقع الجديد، قرّر الزوجان التركيز على مساعدة أطفالهما على بناء المهارات التي سيحتاجونها في حياتهم، وعندما اقترح طبيب ميا أنّ يركّزا معها على «الذكريات البصرية» أدركت لوماي أنّ هناك طريقة واحدة رائعة لفعل ذلك. تقول «فكّرت أنّني لن أريها فيلاً في كتاب، بل سأصطحبها لرؤية فيل حقيقي، وسأملأ ذاكرتها البصرية بأفضل وأجمل الصور الممكنة» وسرعان ما بدأت هي وزوجها في التخطيط لقضاء عام كامل في السفر حول العالم مع أطفالهما، كان الزوجان معتادين على السفر قبل الزواج، لكنّ الذهاب في رحلة طويلة كعائلة كان تحدياً كبيراً.

