الموسى لـ«النهار»: ندرة السيارات الكلاسيكية سر تميزها

الخميس Al wanees

قال مدير مكتب «DIAB CARS» «قصي الموسي: إن السيارات الكلاسيكية لا ترتبط بسن معين او عمر الشباب، مؤكداً في نفس الوقت أن هناك راغبين لنوعية السيارات فوق سن الستين وكذلك في عمر الشباب الذين يهوون اقتناء الكلاسيكيات. وأضاف الموسي لـ«النهار»: إن سوق السيارات الكلاسيكية ليس لها وقت محدد أو شريحة معينة من الزبائن، موضحاً أن أنواع السيارات الكلاسيكية الأوروبية تعتبر الأكثر طلباً من راغبي ذلك النوع من السيارات. وذكر الموسي أن قلة السيارات الكلاسيكية وعدم انتشارها بالشكل الكبير في السوق يعد سببا رئيسا لتميزها، خصوصا عندما تكون وارد اوروبا او وارد الخارج، منوهاً الى ان من يقتني السيارات الكلاسيكية يحتفظ بها ولا يقبل بالمسومات او الأسعار لانها تعتبر من الأشياء الثمينة او التراثية بالنسبة للأشخاص الراغبين. وأوضح، ان نوع السيارات التراثية او الكلاسيكية تجذب الاعمار والشرائح المتعددة ولا تتوقف على جنسية معينة في السوق الكويتي، مؤكداً رغبة المقتنين من الكويتي او اللبناني والسوري والمصري والاميركي يتجهون لاقتناء نوعية السيارات الكلاسيكية. ولفت الموسى، الى ان عدد ليس بالكثير في الكويت الذي يتعامل مع السيارات الكلاسيكية وذلك للتخصص ومعرفة الأنواع والزبائن الرغبين في اقتنائها، مشيرا الى ان تلك النوعية مميزة وسعرها ليس بالعادي نظرا لكون مقتني تلك السيارة يشعر بأنه يقتني التميز في السيارات.

وقال إن انتشار السيارات الكلاسيكية منذ فترة بين فئات الشباب أدى إلى توسيع نطاق عمل المكاتب المتخصصة من هذا النوع، ما أدى إلى توسعها في مناطق الكويت كافة.

وأوضح الموسى أن بيع السيارات الكلاسيكية انخفض بعد التعافي من جائحة كورونا بنسبة تقارب 25%، مؤكداً أنه قبل الجائحة كان هناك زخماً كبيراً على شراء تلك النوعية من مختلف الشرائح.

وقال إن غياب السيولة أثر سلباً على سوق السيارات الكلاسيكية، موضحاً أن الكويت أصبحت موطناً لآلاف الموديلات للسيارات الكلاسيكية التاريخية والنادرة.

وأكد الموسى أن الشغف باقتناء تلك النوعيات من السيارات أو المركبات، تحول من هواية إلى شغف وحب لإبداء رغباتهم في الحصول على تلك السيارات.

وذكر أن حب الشباب لاقتناء تلك النوعية من السيارات كهواية، بقصد التمتع بقيادتها وتميزها على الطرقات، مضيفاً أنها تعد استثماراً رابحاً في السوق الكويتي.

