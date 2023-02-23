نجاح هائل لتجربة 4 أيام عمل في شركات بريطانية

الخميس Al wanees

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية نجاح تجربة 4 أيام عمل في الأسبوع في شركات بريطانية، إذ اختارت الغالبية العظمى من الشركات التي شاركت في أكبر تجربة في العالم الاستمرار في العمل بهذا النظام الجديد.

وفقاً الغارديان، فإن الشركات البريطانية اعتبروا التجربة دليلا على إمكانية نجاحها على مستوى المملكة المتحدة، فيما أشارت إلى أن هذه النتائج ستُقدَّم إلى النواب، في إطار حملة تشجع الساسة على اعتماد التجربة الجديدة.

وقالت الصحيفة في تقرير، إنه من بين 61 شركة شاركت في التجربة التي استمرت 6 أشهر، مددت 56 شركة العمل بنظام 4 أيام في الأسبوع، فيما جعلته 18 شركة دائماً.

من جانبه، وصف جو رايل، مدير حملة العمل 4 أيام في الأسبوع، التجربة بأنها إنجاز كبير، وأضاف: في مجموعة كبيرة من القطاعات، تحسّنت راحة الموظفين بدرجة كبيرة؛ واستمرت الإنتاجية كما هي أو تحسنت في جميع الحالات تقريباً.

وفي شركة Rivelin Robotics في شيفيلد، وهي من ضمن الشركات التي شاركت في التجربة، وتخطط للاستمرار في العمل بالنهج الجديد، قال كبير مسؤولي المنتجات، دافيد ماسون، إنه يأمل أن يسهم هذا النظام في تحسين نظام التوظيف في المستقبل، وقال «وهو بالتأكيد سيجعلنا مختلفين قليلاً عن الشركات العادية».

وروّج لهذه التجربة في المملكة المتحدة، التي انطلقت في يونيو 2022، منظمة 4 Day Week Global غير الربحية، التي تأسست في نيوزيلندا، ويشرف عليها مركز Autonomy وفريق من الأكاديميين.

وخضعت الشركات المشاركة في التجربة لجلسات تدريب وتوجيه لمساعدتها في العمل بالنظام الجديد. ومنح الموظفون الفرصة للاستمرار في تلقي رواتبهم الحالية، والعمل 4 أيام بدلاً من 5.

وفي المجمل، شارك حوالي 2900 موظف على مستوى المملكة المتحدة في هذه التجربة. ووجدت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل التجربة وبعدها أن 39% منهم أصبحوا أقل توتراً، وأن 40% أصبحوا ينامون بشكل أفضل، وقال 54% إنه صار أسهل عليهم الموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل.

وتراجع أيضاً عدد أيام الإجازات المرضية التي طلبها الموظفون أثناء التجربة بنحو الثلثين، وانخفض عدد الموظفين الذين يغادرون الشركات المشاركة في التجربة بنسبة 57%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

والبنك الخيري في تونبريدج بمقاطعة كِنت كان أيضاً من ضمن المنظمات المشاركة، ويتوقع أن يستمر في نهج الأيام الأربعة مع موظفيه الـ70.

واختار بنك القروض الاجتماعية أن يعرض على الموظفين إجازة يوم الإثنين أو الجمعة، ودعمتهم التجربة بما يسميه الرئيس التنفيذي للبنك، إذ سيعمل، دورة مكثفة في تحسين الإنتاجية.

وقال البنك: كانت تجربة ناجحة ورائعة لما يقرب من ثلثي فريقنا. لقد انتقلوا بنجاح إلى العمل 4 أيام في الأسبوع، وهم يحبون ذلك. كانت نقلة في حالتهم المزاجية، وباتوا يفتخرون بعملهم. وفي الجمعية الملكية لعلم الأحياء بمدينة لندن، يأخذ موظفوها الـ38 الآن إجازة يوم الإثنين أو الجمعة، وتم تمديد يوم العمل من 7 ساعات إلى 8 ساعات.

إذ قال الرئيس التنفيذي للجمعية، مارك داونز، إن تغيير الطريقة التي تعمل بها الجمعية أمر حيوي. وقال: لا يمكن أن تقلل ساعات عملك دون أن تزيد الإنتاجية ويتحسن الأداء.

