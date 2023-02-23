أمسيات فنية في حديقة الشهيد لنجوم الطرب العربي

الخميس Al wanees

في يوم المرأة العالمي واحتفاء بانجازات المرأة العربية، تقيم لابا ولوياك احتفالية بعنوان «احتفالية المرأة والأغنية العربية» في حديقة الشهيد على مدى أمسيتين تحييهما كل من المطربة العالمية لينا شماميان والمطربة نوران ابو طالب وذلك مساء الثامن من شهر مارس ثم المطربة ياسمين علي وعبدالعزيز المسباح مساء 11 مارس على المسرح المفتوح في حديقة الشهيد.

وبهذا الصدد صرح السيد يوسف البعيجان المدير التنفيذي لـ «لوياك للمشاريع المستدامة» قائلًا اخترنا أن نقدم احتفالا نوعيًا مميزاً في يوم المرأة العالمي ليكون هديتنا للمرأة في عيدها وتقديراً لها ولمكانتها حيث حرصنا على اختيار فنانات معروفات بمسيرة فنية مهمة فيها الكثير من الاجتهاد وتمكَنّ من احتلال مكانة مهمة في الوسط الطربي العربي كما اننا لم نغفل حضور الأغنية الكويتية في احتفالنا فاخترنا عبدالعزيز المسباح لأسباب مهمة فهو يمثل الشباب المجتهد الذكي الذي يجمع ما بين الموهبة والابداع والخلفية الاكاديمية والاجتهاد وفوق هذا وذاك هو ابن «لابا».

وحول نشاط حديقة الشهيد الفني صرح سلمان الرشود المدير العام لادارة الحديقة ما أن تلقينا الضوء الأخضر من الديوان الأميري لتفعيل الأنشطة حتى فتحنا الباب للراغبين في اقامة حفلات في الحديقة وبالطبع لابا لها خبرة في هذا المجال ونحن نحرص على الحفاظ على نوعية ومستوى الانشطة الفنية المقامة في الحديقة.

كما أكد الرشود أن مشروع لابا الثقافي معروف بأنه يركز على أمرين أولهما الحفاظ على المضمون والفن الهادف لإثراء المشهد الثقافي من خلال الاحتفاء بالثقافات والعمل المشترك، ثانياً تمكين المواهب الشابة المحلية والعربية وهي رؤية تلتقي ورؤية الديوان الأميري.

وحول برنامج الحفل أكدت فارعة السقاف أن لينا شماميان ستكون نجمة حفل الثامن من مارس وستغني لضحايا الزلزال في بلادها سورية.

وان هذا الحفل سيساعدها على أداء واجبها الانساني تجاه الضحايا وسيكون لنوران ابوطالب اطلالة افتتاحية الحفل، وأضافت السقاف: أما بالنسبة لحفل ياسمين والمسباح في الحادي عشر من مارس فسيتميز بفقرة الدويتو بين ياسمين والمسباح مؤكدة ان الأمسيتين ستحملان الكثير من المفاجآت لعشاق الطرب العربي.

