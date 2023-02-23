الفائزون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022

الخميس Al wanees

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022. وذلك بعد اعتماد أسماء الفائزين بالجائزة خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لجوائز الدولة الذي عقد بتاريخ 16/2/2022. برئاسة الدكتور محمد الرميحي وبقية أعضاء اللجنة.

وقد تم اعتماد أسماء الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية لعام 2022 وذلك على النحو التالي:-

أولا: الفائزون بالجائزة التقديرية:

1 - الأستاذ الدكتور مرسل العجمي في مجال الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية.

2 - الفنان محمد الشيخ الفارسي في مجال الفنون التشكيلية.

3 - الأستاذ محمد أبو الحسن في مجال الخدمات الثقافية.

ثانيا: الفائزون بالجائزة التشجيعية:

مجال الفنون:

1 - جائزة الفنون التشكيلية والتطبيقية «الرسم»:

فوز الفنان عبدالله العتيبي عن عمله «انتظار»

2 - جائزة التمثيل التلفزيوني والسينمائي:

فوز الفنانة عبدالله بهمن عن دوره في مسلسل «الناموس»

3 - جائزة الإخراج المسرحي:

فوز المخرج علي البلوشي عن مسرحيته «الطابور السادس».

مجال الآداب:

1 - جائزة الشعر:

فوز الشاعرة عائشة العبدالله عن ديوانها «واقفة على قلبها كنخلة».

2 - جائزة الرواية:

فوز الأستاذ احمد الزمام عن رواية «آدم ينحت وجه العالم».

3 - جائزة الدراسات اللغوية الأدبية والنقدية:

فوز الدكتورة سعاد العنزي عن عملها «نساء في غرفة فرجينيا وولف».

4 - جائزة تحقيق التراث العربي:

حجب الجائزة

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

1 - جائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت:

حجب الجائزة

2 - جائزة التربية:

حجب الجائزة

3 - جائزة علم النفس:

حجب الجائزة

مجال تطبيقات الأجهزة الذكية:

1 - جائزة تطبيقات الأجهزة الذكية:

فوز الأستاذ محمد السريع عن تطبيق «eventat».

وسوف يتم الاحتفال بتكريم الفائزين في احتفالية افتتاح مهرجان القرين الثقافي «28» المزمعة إقامته في 15/3/2022.

