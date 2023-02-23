الخوار تقدم أغنية «ما عرفتك» بصوت أصالة

الخميس Al wanees

على أحر من الجمر ينتظر جمهور الفنانة أصالة نصري الأغنية الجديدة «ما عرفتك» والتي أنتجتها مؤخراً شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية «المزن».. والمزن تقدم نفسها بقوة لأول مرة في الساحة الفنية الخليجية من خلال صوت الفنانة القديرة أصالة نصري وألحان سفير الألحان الفنان فايز السعيد.

أغنية «ما عرفتك» تحمل في طياتها بكل شفافية الكثير من مشاعر الحب والعتب على ذلك الحبيب الذي أنكر وجحد العشرة وحاول إخفاء الوجه الحقيقي للحب.

وكما سبق في أغنية «عود البخور» للفنان ماجد المهندس، شركة الخوار للإنتاج الفني بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات سيقدمون هذه الأغنية على كل المحطات الإذاعية والمنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالتحديد سوف تطرح على اليوتيوب على قناتي الخوار للإنتاج الفني وقناة روتانا.

