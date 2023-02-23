الجمعية التطوعية احتفلت بالأعياد الوطنية في القصر الأحمر

الخميس Al wanees

أكدت رئيسة الجمعية التطوعية النسائية لتنمية المجتمع الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح ان الكويت تسعى بخطى ثابتة نحو التنمية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وتسعى بشكل متواصل لتحقيق رؤيتها التنموية 2035 لتصبح دولة عصرية متسلحة بالعلم والمعرفة، وحشد كل الجهود لإنجاز أهدافها لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي.

وقالت الشيخة فادية خلال تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته الجمعية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «كويت العز» في القصر الأحمر ان اختيار المكان لاقامة الاحتفالية سنويا يأتي كونه احد الصروح المهمة ورمزا تاريخيا لبطولات الآباء والأجداد في معركة الجهراء، التي تجسد كل معاني الصمود والفداء التي جبل عليها الكويتيون في الدفاع والذود عن وطنهم، وسجل حافل يسطر بين أروقته تاريخ حافل بالبطولات التي سطرها أهل الكويت بدمائهم وأرواحهم لتظل شاهدا لهم عبر العصور اللاحقة، وتظل عالقة في أذهان الأجيال المقبلة.

وأوضحت ان الاحتفالية أبرزت السلوك الحضاري الرفيع وأشاعت البهجة والفرحة لدى المواطنين والمقيمين وجسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة بما يجمعها من تواد ومحبة وتكاتف، داعية أهل الكويت الى استذكار النعم الجليلة التي أفاء الله تعالى بها على الوطن العزيز وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان والرخاء والتي تستوجب التعاون والمحافظة على أمن الوطن وتعزيز وحدته الوطنية والتمسك بها وتوجيه كل الإمكانات والطاقات لنهضته وازدهاره. واستذكرت الشيخة فادية بالفخر والاعتزاز شهداء وشهيدات الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعاً عن الوطن الغالي والذود عنه داعية المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء، وأن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم نعم الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

وقالت إن الكويت تزدان بثوب الفرحة والبهجة في مثل هذا الوقت من كل عام بمناسبة الاحتفالات الوطنية التي تتجسد بها معاني الولاء والانتماء لوطننا الغالي وتتجلى بها مظاهر الوحدة الوطنية بأبهى صورها» داعية الله عز وجل أن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة.

ورفعت الشيخة فادية أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية. وفي أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية قدم فريق الكشافة الكويتي فقرة ترحيبية نالت استحسان الحضور، كما قدمت فرقة نجد الشعبية فقرة العرضة التي أشاعت البهجة في أرجاء القصر الأحمد، بالإضافة الى العديد من الفقرات والمسابقات الخاصة بالأطفال، فضلا عن إقامة المعرض التراثي بالتعاون مع جمعية التراث الكويتية وفريق 965 اكسبو للمعارض وفريق قادة المشاريع.

