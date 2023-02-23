«قوت ماركت» في حديقة مركز جابر الثقافي

الخميس Al wanees

انطلقت فعاليات معرض «قوت ماركت» السبت الماضي في حديقة مركز جابر الثقافي والذي يعد أكبر منصة محلية تجمع بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد. واصل بنك الخليج دعمه للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كراعٍ رئيسي لمعرض «قوت ماركت» في 4 و18 الحالي.

وشهد اليوم الثاني لمعرض «قوت ماركت» زيادة كبيرة في عدد المشاركين، ليصل إلى 80 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة عدد الزوار، ليتجاوز 15 ألف زائر، ما يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بالمعرض، إذ حظي جناح «الخليج» بإقبال قياسي من الجمهور، في ظل الفعاليات النوعية التي أطلقها، لتوفير أجواء من المتعة والفرحة في أوساط الزائرين.

بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، ما يتيح لهم تبادل الأفكار والخبرات من ناحية، والاستماع إلى آراء ومقترحات الجمهور، الأمر الذي يسهم في تطوير تلك القطاعات، ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

