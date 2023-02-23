«بقشة ماركت» أكبر فعالية احتفالية بالعيد الوطني

الخميس Al wanees

انطلقت فعاليات مهرجان بقشة ماركت في ساحة الصفاة على مدار ثلاثة ايام وتضمنت العديد من أنشطة ترفيهية للاطفال ومطاعم وأسواق وفقرات فنية متنوعة.

يعتبر بقشة ماركت الاول والاكبر في الكويت في دعم المشاريع الوطنية . قدم بيئة اجتماعية وترفيهية للزوّار للتواصل والاستمتاع بالأجواء والتعرّف على طاقات وإبداعات شباب الكويت.

استمرت هذه الفعالية المُتميزة على مدار 3 ايام متتالية والتي ترتكز بشكل كبير حول تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية في مُختلف المجالات للمُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث تميّز هذا السوق الخارجي بمُشاركة عدد كبير من المشاريع الوطنية والشركات الناشئة التي أشرف عليها روّاد الأعمال الكويتيين من مُختلف القطاعات لخدمة احتياجات الزوار.

