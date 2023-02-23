تأهيل الشباب للعمل البيئيّ وإعادة التدوير

الخميس Al wanees

ضمن مساعيها المتواصلة لرفع الوعي البيئي والحدّ من انعكاسات التغيّر المناخي، وقّعت أكاديميّة لوياك للفنون – «لابا» اتفاقيّة تعاون مع منظمة «فسيلة»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب الكويتيّ في مجال الزراعة وإعادة التدوير وتأسيس المدن المستدامة، وغيرها من المشاريع التنمويّة الصديقة للبيئة. جرى توقيع الاتفاقيّة من قبل رئيسة مجلس إدارة «لوياك» والعضو المنتدب لأكاديميّة «لابا»، السيّدة فارعة السقاف، ومؤسّس منظّمة «فسيلة» السيّد محمد الكليب الملقّب بـ «الحارث»، وذلك من منطلق إيمانهما المشترك بأهميّة غرس بذور الخير وتنمية الطاقات الشابّة وحثّها على رعاية الأرض وما تختزنه من ثرواتٍ وموارد غنيّة، بما يعود بالمنفعة والعطاء ويضمن للأجيال المقبلة بيئةً سليمة. وفي كلمتها، عبّرت السقاف عن سعادتها «بهذا التعاون الحيويّ الذي سيسهم في تحقيق قفزة نوعيّة وكميّة في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم في القطاعين الزراعي والبيئي». وقالت: «لدينا ثقة كبيرة مؤهّلات السيّد الكليب وقدراته العلميّة والتقنيّة وفي القيم العالية التي يتحلّى بها. يكفي أنّه يكرّس حياته لخدمة الطبيعة والأرض». وتكرّس الاتفاقيّة أسس التعاون الشامل والمتكامل مع منظمة «فسيلة» في إطار خطّة «لوياك» الاستراتيجيّة للمساحات الخضراء، نظرًا لتخصّص الكليب وتميّزه في قطاع الزراعة المستدامة. فقد سبق وشارك ضمن لجنة التحكيم الخاصّة بمسابقة «إيكوكويست (Eco- Quest)» البيئيّة، وسيكون عضو لجنة تحكيم في المسابقة المقبلة، والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وخلق روح المنافسة لدى طلاب المدارس، للمساهمة بدروهم في إيجاد حلولٍ مبتكرة للتحديّات البيئيّة.