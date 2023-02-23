إمام عاشور.. زيدان جديد أم رحَّالة عابر؟

الخميس Al wanees

قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوي الأخير انضم نجم مصري واعد إلى كتيبة المحترفين بأوروبا، والحديث هنا عن إمام عاشور نجم الزمالك الذي رحل إلى ميتيلاند الدنماركي بصفقة قدرت قيمتها بـ3 ملايين دولار حصل عليها النادي المصري.

وكان إمام واحدا من نجوم الزمالك في آخر موسمين وساهم بقوة في حصد لقب الدوري فيهما بجانب لقب لكأس مصر. ويتميز إمام بالمرونة التكتيكية حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز خاصة لاعب الوسط والجناح الأيسر لكنه سبق ولعب مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيمن.وبدأ إمام مشواره في الملاعب بنادي غزل المحلة قبل أن ينتقل في 2018 إلى حرس الحدود، وفي أغسطس 2019 انتقل عاشور بشكل رسمي للزمالك.وخلال الموسم الحالي لعب إمام 16 مباراة مع الزمالك بكل البطولات وسجل 4 أهاف وصنع هدفين لكن في الإجمالي منذ انتقاله للزمالك خاض 102 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 11 هدفا علما بأنه لم يكن أساسيا في بداية مشواره مع الفريق الأبيض.

ومع الزمالك حصد لقب الدوري مرتين ولقبين أيضا في مسابقة كأس مصر كما حصد مع منتخب مصر الأولمبي لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما عام 2020.

تجربة زيدان

ومع انتقاله إلى ميتيلاند أعاد إمام عاشور للأذهان تجربة المصري محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق والذي لمع لسنوات مع ذات الفريق قبل الرحيل عنه إلى فيردر بريمن الألماني ومنه واصل رحلته حتى توجها باللعب في صفوف العملاق الألماني بوروسيا دورتموند.

في موسم 2003-2004 توج زيدان هدافا للدوري الدنماركي وفاز بجائزة لاعب العام وفي الموسم التالي سجل 9 أهداف في أول 3 مباريات ما دفع الجماهير لإطلاق اسم «زيدان أرينا» على ملعب MCH Arena.ولعب زيدان 47 مباراة مع ميتيلاند وسجل 30 هدفا قبل أن يتم بيعه إلى فيردر بريمن الألماني مقابل 3.5 ملايين يورو.

وقبل التعاقد مع إمام عاشور تواصلت إدارة النادي الدنماركي مع زيدان الذي صرح بأنه رد عليها بأن لاعب الزمالك مميز ولديه قدرات كبيرة جدا وهو أحد نجوم الدوري المصري ومنتخب الفراعنة.

وقال محمد زيدان خلال مقطع فيديو تم نشره على الحسابات الرسمية لنادي ميتيلاند:»سعيد للغاية بانضمام إمام عاشور لصفوف نادي ميتيلاند، هو ناد كبير ومن أقوى الأندية في الدوري الدنماركي».

وأضاف: «أتمنى لك يا إمام التوفيق وتقديم مستوى كبير، فالأجواء بالدنمارك جيدة، وكانت بداية مشواري الاحترافي في نادي ميتيلاند».

مخاوف طبيعية

لكن مع بدء تجربة إمام عاشور الاحترافية ظهرت مخاوف كبيرة من إمكانية فشل اللاعب المميز في هذه الرحلة لبعض الأسباب أهمها حالة الاستهتار التي تظهر عليه أحيانا وتتسبب في مشاكل كبيرة له.فإمام خلال السنوات القليلة التي ظهر فيها على الساحة تعرض للإيقاف ولمشاكل عديدة أبرزها في أبريل 2021 حين عاقبته لجنة الانضباط بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه.كما عاقبت اللجنة معه 5 من ناشئي الزمالك بالإيقاف 8 مباريات وتغريمهم 100 ألف جنيه في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر.

وجاءت العقوبة بناء على شكوى من الأهلي الذي قدم فيديوهات للاعبين تتضمن سبابا وشتائم وألفاظ خارجة ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيانه وجمهوره.وسبق لعاشور أن عوقب من قبل لجنة الانضباط عقب مباراة في السوبر المحلي لمدة 10 مباريات بعد المشادة الشهيرة بين لاعبي الأهلي والزمالك في الإمارات. وأخيراً دخل إمام في صدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب صبغ شعره قبل أن يتراجع بعدها بأيام ويعيد شعره للون الطبيعي بعد استبعاده من إحدى المباريات. وسبق للعديد من اللاعبين خوض تجارب احترافية خارج مصر لكن سلوكياتهم تسببت في إهدار فرص عظيمة عليهم.والأمثلة عديدة على ذلك وأبرزهم إبراهيم سعيد الذي لعب في إيفرتون الإنكليزي الذي قرر قبل «دربي الميرسيسايد» بين إيفرتون وليفربول صبغ شعره باللون الأحمر لتهاجمه جماهير فريقه وترميه بزجاجات المياه وبعدها انتهت رحلته سريعا.وهناك أيضا محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق الذي تسببت سلوكياته وقراراته في إيقافه مرات عدة لفترات طويلة بجانب فشل رحلاته الاحترافية سابقا.وهناك أيضا صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وحسام غالي قائد الأهلي الأسبق وعمرو زكي مهاجم الزمالك الأسبق ومحمد شوقي نجم الأحمر السابق.

وعادة ما كانت العقلية هي السبب الرئيسي في فشل رحلة هؤلاء وعودتهم سريعا إلى مصر رغم النجومية التي وصلوا لها ومشوارهم المحلي المميز.وعلى الجانب الآخر حقق الكثيرون أيضا نجاحات في أوروبا بسبب العقلية المميزة والسلوكيات المناسبة للاحتراف وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال وقبلهما محمد زيدان وغيرهم.فهل يسير إمام عاشور على خطى زيدان الذي تألق مع ميتيلاند الدنماركي أم يعود أدراجه إلى مصر سريعا؟

