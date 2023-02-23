استراتيجية طويلة المدى للأمن الغذائي بدعم حكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجهات حكومية حثيثة للتوسع زراعياً في الخارج، لسد احتياجات الكويت من المواد الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح.

وأوضحت، أن تلك الخطة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد للأمن الغذائي، تعتمد على توسيع رقعة الاراضي المنتجة والمساهمة بشركات زراعية عملاقة، وذلك بتحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي. ولفتت المصادر، الى ان البدء في تلك الاستثمارات يأتي في ظل المتغيرات العالمية التي تحدث في اسواق المواد الغذائية التي شهدت نقصا، ما يجعل الامر احترازيا من الدرجة الاولي من خلال اعتماد خطة استراتيجية قابلة للقياس والمتابعة والتنفيذ الفعلي. وذكرت أن توصيات عدة من جهات رقابية وجهت أخيراً بالعمل على ضرورة مضي الحكومة قدما في وضع خطة متكاملة لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى للأمن الغذائي. وأضافت المصادر ان هناك العديد من البدائل التي وضعتها الخطة، لتكون تلك الأسواق بعيدة عن مناطق التوتر العالمية والإقليمية.

وشددت على أن الكويت مستمرة في تحمل فروق الاسعار حفاظاً على رفاهية المواطنين، والعمل في الوقت ذاته على تطوير المنظومة الصناعية لمواجهة أي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار.

