بهبهاني لـ «النهار»: الكويت آمنة من تداعيات الزلازل

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أكد خبير الجيولوجيا والاستكشافات النفطية د. عبدالسميع بهبهاني، أن الكويت ودول المنطقة آمنة من تداعيات زلازل تركيا، مبيناً أن الصفيحة الأرضية لتلك المنطقة مستقرة. وأشار إلى أن بؤرة الزلزال الذي وقع في منطقة كرمنشاه في إيران تمتد على عمق 40 كيلوا متر وهي منطقة تبعد عن الكويت بمساحة تتراوح بين 600 إلى 700 كلم.

وبيّن بهبهاني إلى أن الكويت تتأثر بهزات ارتدادية ضعيفة للغاية لا تتعدى 2 إلى 3 ريختر وتأتي نتيجة حركة الصفيحة الملاصقة للصفيحة العربية.

وقال إن تلك الحركة تأتي بسبب حركة الصفيحة التكنونية والتي جاءت نتيجة كسور في الصخور التي تتعلق بتلك الصفائح وتؤدي إلى موجات سطحية تصل الكويت وتؤدي إلى ما يسمى سيولة الرمال.

واوضح إن خطر تلك الارتدادات الخفيفة تكون عالية في الأبراج المرتفعة، وتؤثر في قمم تلك الأبراج، حيث يصل قوة الزلزال في القمة إلى 5 ريختر بدلاً من 3.

وأضاف قائلاً: انه في حال عدم قدرة قمة البرج على تحمل الزلزال، فإنه تحدث إشكالية حقيقية قد تؤدي إلى كسر تلك الأبراج واذا طالت مدة الهزات الارتدادية تسبب غطس البناء.

وبيّن أن الصفيحة العربية والصفيحة الافريقية اللتين انفصلتا منذ 10 ملايين سنة مستقرتان نسبيا وأن صفيحة الدرع النوبي واقية لحدوث أي زلازل في مصر ودول أفريقية.

وفيما يتعلق بتأثير الزلازل في تركيا على خطط السفر لدى الراغبين في الذهاب إلى تركيا، أوضح بهبهاني أن المنطقة في تركيا غير مستقرة حالياً وهذه الصفائح تعاني من الارتدادات الناشئة من حدوث الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا أخيراً وستحتاج إلى مزيد من الوقت لتستقر.

وبيّن أنه نتيجة لوجود تلك الارتدادات فإن تركيا لا تزال تشكل خطراً كوجهة للسفر. وبين أن مكمن الخطر أن تحرك الفوالق الأرضية سببه وجود تكسير نتيجة تلك الارتدادات وهو ما يؤدي إلى حدوث زلازل أقل خطراً من الزلزال الكبير، بحجم 5 ريختر حتى الآن.

وبين أنه لا تأثير للزلازل على عمليات التنقيب عن النفط في الكويت، إلا إذا اصطدمت عمليات الحفر بفالق أرضي وهو ما قد يؤدي إلى تحرك التربة وحدوث ارتدادات خفيفة يشعر بها السكان وهذا الأمر حدث من قبل.

كما أشار إلى أن الحفر على طبقات معينة من التربة قد يؤدي إلى تكسير في الصخور ويؤدي إلى حدوث ارتدادات.

وبين أن السدود تتأثر بلا شك بحركة الزلازل وتدفع باتجاه حدوث كسور في جسم السدود على المدى البعيد.

