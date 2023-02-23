العراق يسمح بالتجارة مع الصين باليوان

مال وأعمال

يعتزم البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن البنك المركزي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الحالي. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح إلى وكالة رويترز، إن «هذه أول مرة يتم فيها تمويل الاستيرادات من الصين باليوان.. واستيرادات العراق من الصين يتم تمويلها عن طريق الدولار فقط».

